“2.5억 갭투자한 아파트 10억 됐다”…김구라 아들 그리도 재테크 ‘대박’

방송인 김구라가 아들 그리(본명 김동현)가 매수한 아파트 가격이 두 배로 올랐다고 밝혀 화제가 되고 있다.

유튜브 ‘그리구라’ 채널

김구라는 지난 22일 자신의 유튜브 채널 ‘그리구라’에서 방송인 조영구와 함께 출연해 부동산 관련 대화를 나눴다.

이날 조영구는 “부동산은 두 채 있다”며 자신의 자산 현황을 소개했다. 그는 “2년 전에 남산에 10억원짜리 주거형 오피스텔(도시형 생활주택)이 있는데 1억5000만원 떨어졌다”고 말했다.

이어 “미용실에 갔는데 아줌마들이 하나만 분양받으라고 하더라, 사기만 하면 두 배가 오른다고 해서 머리 자르다가 달려갔다”고 남산 부동산을 분양받았던 당시 상황을 전했다.

그러면서 조영구는 나머지 한 채는 서울 용산구 삼각지에 있는 아파트라고 소개하며 “김대중 대통령 시절에 5억원 주고 산 아파트인데 그건 20억원 넘었을 것 같다”고 말했다.

이에 김구라는 “20년 넘었는데 5억원이 20억원 됐으면 서울치고 그렇게 많이 오른 건 아니다”라며 자신의 사례를 꺼냈다.

그는 “구리에 있는 32평짜리 아파트가 있는데 동현이가 했다(샀다)”며 “그거 재개발되는데 2억5000만원 전세 끼고 5억원에 샀다, 지금 몇 년 사이에 10억원 됐다, 그러니까 되는 것 사라는 것이다. 지금 이게 뭐 하는 거냐”라며 부동산에서 입지와 개발 가능성이 중요하다고 강조했다.

앞서 김구라는 ‘금테크’, 삼성전자 100% 수익률 등 재테크 성공담을 공개해 관심을 모았다. 그는 18일 같은 채널에서 “예전(5년 전)에 ‘금이 나름 괜찮다’고 해서 1억 원 정도 샀다”고 밝혔다.

그는 “몇 년 전에 금값이 많이 올랐는데 아내가 ‘돈도 있는데 내버려둬’라고 했다”며 아내의 만류로 당시 팔지 않았다고 했다. 그러면서 “얼마 전 금이 1온스당 4000달러였고 계속 오르더라”며 “시세를 봤더니 3억4000만원이 됐다”고 말했다.

22일에는 “주식 애플리케이션에서 (보유 종목) 설정을 수익률 기준으로 하고 본다”며 “수익률이 좋은 게 밑단에 있다. 제일 밑단에는 삼성전자가 있는데 100% 정도 수익률이 나오고 있다”고 전했다.

