임현식, 농약 삼켜 응급실行 "정신 잃고 쓰러져"

배우 임현식이 농약을 삼켜 응급실에 실려갔던 아찔한 때를 돌아봤다.

임현식은 23일 방송된 MBN 요리 예능물 '알토란'에서 "집에 사과나무가 20그루 있어서 관리를 해야 하는데 제초 작업 과정에서 농약을 먹었다"며 이렇게 밝혔다.

"재채기가 나오고, 머리가 핑 돌 정도로 어지럽고 이상했다"면서 "결국 구급차를 불렀다. 정신을 잃고 쓰러져 응급실에 실려 갔다"라고 설명했다.

이어 "위세척하고 치료를 받은 뒤 정신이 돌아왔다"고 부연했다.

그렇게 혼이 났다고 해서 농사일을 그만둘 수 없다며 전원생활을 여전히 이어가고 있다고 덧붙였다.

이날 약 3305m²(1000평) 규모의 한옥집도 공개한 임현식은 넓은 집에서 계속 사는 이유에 대해 "좁은 곳으로 옮기고 싶긴 하다. 그런데 어머니가 남겨주신 유산이라서 못 떠난다"고 털어놨다.

"우리 어머니가 땅은 생명의 젖줄이라며 소도 기르고 싶어하셔서 마련하신 집이다. 잘 관리하고 살라고 하셨다"고 전했다.

임현식은 연극배우를 하다 1969년 MBC 탤런트 공채 1기로 데뷔했다. 드라마 '한지붕 세가족'에서 '순돌이 아빠' 역으로 인기를 누렸다. 특히 '허준', '상도', '대장금' 등 인기 사극에 잇따라 출연했다.

