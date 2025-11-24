이 대통령 국정수행 ‘잘한다’ 55.9%·‘잘못한다’ 40.5% [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행에 대해 ‘잘한다’는 긍정 평가는 55.9%, ‘잘못한다’는 부정평가는 40.5%라는 여론조사 결과가 24일 발표됐다.

주요 20개국(G20) 정상회의 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 다음 국빈 방문지인 튀르키예로 가기 위해 남아프리카공화국 요하네스버그 OR탐보 국제공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 연합뉴스

여론조사회사 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 17일부터 21일까지 전국 18세 이상 유권자 2523명을 대상으로 이 대통령 국정수행 평가 조사를 실시한 결과 이같이 집계됐다.

‘잘 모름’이란 응답은 3.6%였다.

긍정 평가는 직전 조사(11월2주차) 대비 1.4%포인트(p) 올랐고, 부정 평가는 0.7%p 내렸다.

긍정 평가는 대구·경북(7.5%p↑), 광주·전라(3.4%p↑), 부산·울산·경남(1.3%p↓), 여성(3.4%p↑), 30대(8.9%p↑), 20대(3.7%p↑) 등에서 올랐다.

서울(1.1%p↓), 60대(2.9%p↓), 50대(2.0%p↓), 중도층(1.0%p↓) 등에서 하락했다.

이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다. 조사방법으로 무선(100%) 자동응답을 활용했다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다．

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지