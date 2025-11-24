李 대통령, 남아공서 日 다카이치·中 리창 각각 회동 [G20 정상회의]

이재명 대통령이 23일(현지시간) 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 다카이치 사나에 일본 총리, 리창 중국 국무원 총리와 각각 회동했다.

이재명 대통령이 23일(현지 시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 엑스포 센터에서 열린 G20 정상회의에서 다카이치 사나에 일본 총리와 양자 회담을 하며 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

대통령실에 따르면 이 대통령은 다카이치 총리와의 회동에서 “양국 관계를 안정적으로 관리해 나가는 것이 정치인들의 역할”이라며 “양국이 협력 가능한 분야에 집중하면서 관계를 한 단계 더 발전시켜 나갈 수 있기를 바란다”고 말했다.

이 대통령과 다카이치 총리는 회동에서 ‘셔틀 외교’를 지속하면서 경제, 안보 등 다양한 이슈들에 대해 더 긴밀히 소통하기로 했다.

이어 이 대통령은 리창 중국 총리와의 회동에서 “양국의 민생에 실질적으로 기여할 수 있는 협력 성과를 추진해 나가자”고 말했다. 이에 리 총리는 “시진핑 주석의 국빈 방한이 성공적이었다”면서 “양국 간 여러 현안에 대한 호혜적 협력뿐 아니라 장기적 관점에서 양국 관계를 발전시켜 나가길 희망한다”고 화답했다. 이 대통령은 또 “시 주석에게 각별한 안부를 전해 달라”며 “베이징에서 이른 시일 내 만나기를 기대한다”고도 말했다.

