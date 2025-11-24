복지·세금 문의, ‘AI 챗봇’이 척척 답변

서울 관악구 누리집에 ‘인공지능(AI) 챗봇 서비스’를 새롭게 개시했다.



23일 구에 따르면 AI 챗봇 서비스는 주민이 일상 대화체로 질문하면 AI가 누리집에서 선별한 정보를 직관적으로 확인할수 있다. 구는 “챗봇은 ‘검색 증강 생성(RAG)’ 기술 활용으로 누리집에 등재된 공식 데이터를 연계한 답변을 한 번에 제공해 행정 정보 전달력을 한층 더 높였다”고 설명했다. 홈페이지 내 콘텐츠가 변경되면 챗봇이 학습한 데이터도 자동으로 업데이트된다.



구는 주민 일상과 밀접하고 민원 수요가 높은 △임산부, 1인 가구 등 ‘복지’ 분야 △대형폐기물 배출, 여권 신청 등 ‘생활 민원’ 분야 재산세 납부 △세목별 안내 등 ‘세무’ 분야 △보건증 발급, 의료기관 안내 등 ‘보건’ 분야를 중심으로 챗봇 시범 운영을 시작했다. 향후 구는 챗봇 서비스를 상시 모니터링해 질의 응답 정확도를 개선하고 교육, 문화, 도시계획 등 더 많은 정책과 구정 운영 정보에 단계적으로 확대 적용한다는 방침이다.

