안세영 넘어선 안세영, 女 단식 첫 시즌 10승

‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 한 시즌 10개 대회 우승이라는 세계 여자 배드민턴의 새 역사를 썼다.



세계 랭킹 1위 안세영은 23일 호주 시드니에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 호주오픈 여자 단식 결승에서 인도네시아의 푸트리 쿠수마 와르다니(7위)를 2-0(21-16 21-14)으로 완파했다. 이로써 안세영은 올 시즌 14번째 국제 대회에서 10번째 우승 트로피를 들어 올렸다.

황홀한 입맞춤 안세영이 23일 호주 시드니에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 호주오픈 여자 단식에서 우승한 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. 시드니=AFP연합뉴스

여자 단식 선수가 한 시즌에 10승을 거둔 것은 안세영이 처음이다. 종전 최다였던 9승도 2년 전인 2023년 안세영 본인이 세운 기록이었다. 스스로 2년 만에 자신을 뛰어넘어 세계 배드민턴의 새 장을 열었다. 올 시즌 안세영은 3개의 슈퍼 1000 시리즈(말레이시아오픈·전영오픈·인도네시아오픈), 6개의 슈퍼 750 시리즈(인도오픈·일본오픈·중국오픈·덴마크오픈·프랑스오픈·호주오픈)와 슈퍼 300 대회 오를레앙 마스터스에서 우승했다.



이제 안세영은 다음 달 중국에서 열리는 BWF 월드투어 파이널스에 출전한다. 이 대회에서도 우승할 경우 2019년 일본 남자 선수 모모타 겐토가 세운 단일 시즌 최다 우승 기록인 11승과 어깨를 나란히 하게 된다. 월드투어 파이널스는 올해 각종 국제대회에서 남녀 단·복식과 혼합복식 등 5개 종목에서 가장 뛰어난 성적을 낸 8명(팀)만 출전하는 왕중왕전 성격의 대회다.



안세영의 경쟁자로 꼽히는 중국과 일본 선수들이 대거 불참한 이번 호주오픈에서 그의 적수는 없었다. 2022년 호주오픈 챔피언이기도 한 그는 이번 대회 내내 압도적인 경기력을 선보이며 32강부터 결승까지 상대에게 단 한 게임도 내주지 않고 모두 2-0으로 완승했다.



이날 결승에서도 안세영은 1게임 초반부터 주도권을 잡고 앞서 나갔다. 10-8에서 4연속 득점을 허용하며 잠깐 흔들렸지만, 위기는 오래가지 않았다. 안세영은 15-16에서 곧바로 6점을 연달아 따내며 1게임을 가볍게 이겼다.



2게임 역시 안세영이 주도권을 갖고 경기를 이끌었다. 초반에는 접전이 이어졌지만, 안세영은 9-10으로 밀리던 순간 5점을 내리 쓸어 담으며 점수 차를 벌리며 상대의 기세를 꺾었다. 이후에도 연속 득점을 이어가며 승부에 마침표를 찍은 뒤 두 팔을 벌리며 포효했다. 또한 손가락 열 개를 펼쳐 보이며 자신이 10승 고지에 올랐음을 과시했다.

