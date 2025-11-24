임시정부 ‘한일관계사료집’ 복원한다

대한민국임시정부가 독립의 당위성을 세계에 알리기 위해 만든 약 한 세기 전 제작한 ‘한일관계사료집’(사진)이 복원돼 일반에 공개된다.

23일 국가보훈부에 따르면 국립대한민국임시정부기념관은 임시정부가 3·1운동이 일어난 1919년 국제연맹회의에서 배포하기 위해 만든 사료집을 국외소재문화유산재단으로부터 기증받았다. 재단은 이 자료를 지난해 미국 내 한인 소장자로부터 확보했다.

임시정부는 한국 독립이 역사적으로 정당한 이유를 설명하고, 일제 식민지 통치의 부당함을 국제사회에 알리기 위해 사료집을 편찬했다. 배포 대상이 된 국제연맹회의는 제1차 세계대전 이후 전후 질서를 논의하기 위해 열린 국제회의다.

당시 임시정부는 한국의 실상을 알리고, 국제연맹 협약국의 지지를 얻어 일제의 지배에서 벗어나려고 힘을 쏟았다. 이에 따라 사료집은 3·1운동을 포함한 독립운동 과정과 일제의 탄압, 식민지의 현실 등을 상세히 담아 총 739쪽, 네 권으로 구성됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지