당뇨 초기부터 합병증까지 ‘토털 케어’ [재테크 특집]

한화생명이 당뇨병 진단 초기부터 합병증 치료까지 전 과정의 보장을 강화한 ‘한화생명 H당뇨보험’을 출시했다고 23일 밝혔다.



이 상품은 국내 당뇨병 전 단계 인구 1695만명, 당뇨병 유병자 600만명 시대에 맞춰 기존 중증 위주 보장의 한계를 보완했다. 경증 단계부터 치료 및 합병증까지 관리 가능한 당뇨병 전용 ‘토털케어’ 상품으로 설계된 것이 특징이다. 기존에 보험 가입이 어려웠던 유병자도 간편고지 방식으로 가입할 수 있도록 보장 문턱을 대폭 낮췄다.

당뇨병 진단부터 치료까지 전 과정 보장을 강화한 ‘한화생명 H당뇨보험’. 한화생명 제공

한화생명은 진단 직후 약물치료부터 입원, 수술, 응급실 내원, 합병증과 후유증 관리까지 이어지는 치료 단계별 니즈를 파악하고 이를 상품 설계에 반영했다. 특히 GLP-1 처방 등 약물치료 보장을 강화하고, 당뇨병과 연관이 깊은 비만·고혈압·고지혈증 등 만성질환 보장특약도 함께 구성했다.



한화생명 H당뇨보험은 최근 입원·수술·진단 여부 등 기존 간편가입형 질문과 당뇨병 관련 진단 및 치료이력 여부만 확인하면 간편가입형으로 가입이 가능하다. 이를 통해 기존 일반가입이 불가능했던 유병자에게도 충분한 보장 기회를 제공하고, 보험 사각지대에 있던 고객층까지 보장 기회를 확대했다.



‘당뇨병 주요치료보장특약’은 기존 암·뇌·심장질환 주요치료보장 특약처럼 약물치료와 수술 등을 폭넓게 보장한다. 또 응급실 내원비와 입원비, 수술비 등 생활 속에서 자주 발생하는 의료비도 함께 보장해 현실적인 치료비 부담을 줄여준다.

