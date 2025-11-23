인공지능 월패드·스마트 주차 유도 시스템 도입 [부동산 특집]

HDC현대산업개발은 스마트홈 기술 고도화 등 고객 만족도 향상을 위해 힘쓰고 있다. HDC현대산업개발은 경기 안양 ‘호현 센트럴 아이파크’를 시작으로 경기, 인천, 대구에 이어 이달 분양한 강원 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’까지 잇따라 조기 완판을 기록하고 있다.

HDC현대산업개발의 서울 노원구 ‘서울원 아이파크’에는 인공지능(AI) 홈에이전트 기반 주거 어시스턴트 등 첨단 기술이 본격 적용된다. 특히 HDC AI 음성인식 월패드(사진)는 생성형 AI 기반 음성인식 기술을 탑재한 클라우드형 기기로, 문맥 이해와 복잡한 질의응답이 가능하다. 지하 주차장에는 전방위 카메라 기반 스마트 주차유도 시스템이 적용돼 빈 주차구역을 안내한다. 어린이 놀이터에는 기상청 데이터와 연동된 미세먼지 신호등이 설치돼 실시간 공기 질을 확인할 수 있다.

서울 구로구 ‘고척 아이파크’에서는 HDC그룹의 공간 AIoT 전문기업 HDC랩스가 로봇 전문기업과 공동 개발한 헬퍼 로봇을 시범 운영해 쓰레기봉투 수거·주문 음료 배달 등의 서비스를 제공했다. 입주를 앞둔 서울 동대문구 ‘이문 아이파크 자이’는 안면인식 스마트 원패스 시스템을 적용해 보안카드를 소지하지 않아도 단지 출입이 가능하다.

