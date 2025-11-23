신라호텔 숙박 혜택 전용 카드 첫 선 [재테크 특집]

삼성카드가 호텔신라와 함께 ‘신라리워즈 삼성카드’를 출시했다고 23일 밝혔다. 신라리워즈 삼성카드 고객은 △신라호텔(서울·제주) 1박 숙박권 △신라스테이(국내) 2박 숙박권 △50만 신라삼성포인트 중 하나를 선택해 연 1회 받을 수 있다. 숙박권 기프트에는 2인 조식 혜택이 포함되며, 1신라삼성포인트는 1원의 가치를 지닌다.



신라리워즈 삼성카드는 이용처에 따라 1000원당 최대 50신라삼성포인트를 적립받을 수 있다.

삼성카드가 호텔신라와 함께 출시한 신라리워즈 삼성카드. 삼성카드 제공

먼저 전월 이용실적 및 적립한도 없이 이용금액 1000원당 12포인트를 적립해준다. 항공·골프·백화점·면세점 이용 시에는 1000원당 최대 30포인트를, 신라호텔(서울·제주)·신라모노그램·신라스테이·해외 이용 시 1000원당 최대 50포인트를 받을 수 있다.



이 외에도 연간 2400만원 이상 이용 시 10만포인트, 신라호텔(서울?제주)·신라모노그램(국내)·신라스테이(국내)에서 건별 6만원 이상 결제 시 3만포인트를 적립해준다.



이외에도 신라호텔 멤버십 프로그램인 ‘신라리워즈’의 골드 등급, 공항 라운지 본인 무료 이용 혜택, 비자 인피니트 서비스 등의 각종 우대 혜택도 제공된다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(비자) 모두 70만원이다. 전월 이용실적, 포인트 적립 한도, 혜택 제공 횟수 등 세부적인 내용은 삼성카드 홈페이지·앱에서 확인 가능하다.

