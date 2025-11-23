‘최대 100만원 상품권’ 연금저축 이벤트 [재테크 특집]

삼성증권은 ‘세액공제 Up 혜택도 Up Hurry Up! 연금저축 이벤트’를 오는 30일까지 진행한다고 23일 밝혔다.



연금저축 계좌는 개인형 연금 계좌로, 연간 세액공제 납입 한도는 600만원이다. 개인형 퇴직연금(IRP) 납입분을 합산해 최대 900만원까지 세액공제받을 수 있어 연말 필수 재테크 수단으로 꼽힌다.

삼성증권이 30일까지 진행하는 ‘세액공제 Up 혜택도 Up Hurry Up! 연금저축 이벤트’. 삼성증권 제공

이번 이벤트는 내년 연말정산을 앞두고 세액공제 혜택을 위해 연금저축 계좌를 적극 활용하는 고객을 지원하고자 준비된 이벤트다.



대상은 이벤트 기간 내 삼성증권 연금저축에 순입금한 고객이다. 순입금액은 △신규 입금 △타사연금 가져오기 △만기된 ISA 연금으로 전환하는 경우를 모두 합산해 산정된다. 1000만원 이상 2000만원 미만 순입금 시 상품권 1만원권부터, 최대 5억원 이상 순입금 시 상품권 100만원까지 순입금액 구간에 따라 조건을 충족한 고객 전원에게 모바일 상품권이 지급된다.



‘Boom-up 이벤트’는 신규 고객 또는 총 잔액 100만원 미만 고객을 대상으로 진행된다. 이벤트 기간 내 연금저축 계좌에 100만원 이상 순입금한 고객 전원에게 모바일 상품권 5000원권을 지급한다. 보험사에서 연금을 이전하는 경우 지급조건 산정 시 금액을 2배로 인정하며, 이벤트 리워드는 내년 1월 말 지급될 예정이다.



이번 이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 ‘엠팝(mPOP)’을 참고하면 된다.

