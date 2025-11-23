3년도 안 돼 7억병 판매된 소주 ‘새로’…구미호 꼬리 궁금증 해소 광고 선보여

롯데칠성음료가 ‘새로’의 신규 애니메이션 광고 ‘사랑한다 사랑하지 않는다 사랑한다’ 편을 최근 공개했다. 이번 광고는 이전 시즌인 ‘내 안에 살구, 있다’와 ‘새로구미뎐: 산 257’의 세계관을 공유하는 후속편이다. 새로 소주병 라벨 속의 구미호 꼬리가 왜 아홉 개가 아닌 여섯 개인지 궁금증이 해소되는 동시에 두 캐릭터의 어긋난 사랑이 결국 아름답게 이어진다는 내용을 확인할 수 있다. 롯데칠성음료는 광고 공개와 함께 ‘새로 아홉 꼬리 에디션’을 발매한다. 이 에디션은 변온 라벨을 사용해 온도에 따라 상온에서는 구미호의 꼬리가 여섯 개, 냉장 상태에서는 아홉 개의 꼬리가 나타나는 제품이다.

롯데칠성음료가 선보인 소주 브랜드 ‘새로’의 신규 광고. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료가 2022년 9월 첫선을 보인 ‘새로’는 기존의 소주 제품과 달리 과당을 사용하지 않은 ‘제로 슈거(Zero Sugar)’소주로 산뜻하고 부드러운 맛이 특징이다. ‘새로’는 한국의 멋과 아름다움을 담은 도자기의 곡선미와 물방울이 아래로 흐르는 듯한 세로형 홈을 적용해 한국적이며 현대적인 감성을 녹인 투명한 병으로 눈길을 끌기도 했다. 출시 이후 4개월여 만에 누적 판매량 5000만병을 돌파하고, 출시 7개월여 만에 누적 판매 1억병을 돌파하는 등 무서운 기세로 소주 시장 점유율을 높였다.

‘새로’의 상승세는 계속 이어져 출시 3년을 두 달여 앞둔 올해 7월말 누적 판매 7억병을 돌파했다. 지난해와 올해 각각 진짜 살구 과즙을 더한 ‘새로 살구’, 참다래 과즙을 더해 새콤달달한 맛을 살린 ‘새로 다래’를 선보이며 제품 라인업을 확대했다.

‘새로’는 한국의 전래동화부터 최근의 영화, 드라마에서 다양한 느낌의 매력적인 존재로 등장하는 구미호에서 따온 ‘새로구미(새로+구미호)’를 출시할 때부터 브랜드 앰배서더(홍보대사) 캐릭터로 선정하고, 제품 전면에 배치해 기존 소주 제품들과의 차별되는 이미지를 부여했다.

출시 초 구미호가 ‘새로’와 함께 ‘새로구미’로 다시 태어난 이후 에피소드 중심의 ‘소주 새로 탄생 스토리’를 시작으로 ‘새로’는 다양한 스토리를 담은 마케팅과 광고 캠페인을 이어나가며, ‘새로’만의 독특한 세계관과 한국적 문화 요소를 담은 다양한 창작물을 지속적으로 내놨다.

롯데칠성음료 관계자는 “국내 소주시장의 새로운 트렌드로 자리잡은 ‘새로’가 제로 슈거 소주를 넘어 대한민국을 대표하는 소주의 대표 주자로 자리잡기 위해 적극적인 마케팅 활동을 전개할 예정”이라고 말했다.

