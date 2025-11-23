15분도시 부산, ‘2025 리브컴 어워즈’ 금상과 기준상 수상

부산시가 추진 중인 ‘15분 도시’ 정책이 시민 삶의 질 향상을 위해 각국 정부와 지방정부에서 추진하는 정책을 평가하는 대회에서 2관왕을 달성했다.

부산시는 지난 18일부터 21일까지 튀르키예 이스탄불에서 열린 ‘2025 리브컴 어워즈’에서 15분도시 정책이 도시종합 부문 ‘금상’과 지속가능한 계획·관리 정책 부문 ‘기준상’을 수상했다고 23일 밝혔다.

부산시가 지난 21일 튀르키예 이스탄불에서 열린 ‘2025 리브컴 어워즈’ 시상식에서 ‘15분도시’ 정책으로, 도시종합 부문 ‘금상’과 지속가능한 계획·관리 정책 부문 ‘기준상’을 수상하고 있다. 부산시 제공

리브컴 어워즈는 유엔환경계획(UNEP)의 공인을 받은 국제대회로, 시민의 삶의 질을 향상하기 위한 세계 각국의 도시와 지방정부가 추진한 우수정책을 평가하는 대회다.

시는 ‘도시종합’ 부문 E-카테고리(인구 100만명 초과) 본선에 올라 오스트리아 빈·브라질 상파울루·중국 바오딩 등의 도시와 경쟁한 결과, 금상 수상의 영예를 안았다.

특히 △경관 및 공공 공간 개선 △예술·문화 및 유산관리 △환경·기후변화 완화 및 녹색경제 △커뮤니티 참여 및 역량 강화 △건강한 생활 방식 △지속가능한 계획·관리 정책 등 6가지 심사기준 중 ‘지속가능한 계획·관리 정책’ 부문에서 15분도시 정책을 바탕으로 도시의 총괄적인 계획·관리체계를 구축한 점이 최고점을 받아 기준상을 수상하며 2관왕을 달성했다.

시는 지난 20일 오전 8시30분(현지시각)부터 진행된 본선 발표에서 ‘지속가능한 도시 문화 혁신’과 관련, 내 집 가까이 따뜻한 이웃과 좋은 문화를 나누는 부산형 15분도시 혁신 사례를 발표했다. 15분도시 정책을 활용한 개발 위주의 문화에서 시민 중심의 문화로 변화와 자동차 및 건물 중심의 문화에서 사람과 보행 중심의 문화로 변화를 강조했다.

또 도보 기반 행복한 공동체 구현을 위한 ‘15분도시 해피챌린지 사업’과 부산의 역사와 함께한 미군 부대를 시민의 공간으로 돌려준 ‘부산시민공원’ 조성, 폐 와이어공장을 문화공장으로 조성한 ‘F1963’, 환경보호와 노인 일자리를 함께 해결한 ‘우리동네 ESG센터’ 등의 사업을 기후 위기에 대응하고 지속가능한 우수사례로 소개해 큰 호응과 함께 높은 평가를 받았다.

심사위원단은 부산시가 추진하는 지속가능성 기반의 사업들과 신노년 세대를 대상으로 한 참신한 정책들에 대해 “부산의 15분도시는 지속가능성을 시민의 일상과 연결한 실질적이고 창의적인 모델로, 다른 도시들이 참고할 만한 모범적인 접근”이라며 긍정적으로 평가했다.

박형준 시장은 “이번 수상은 부산형 15분도시가 국제사회에서 인정받은 쾌거로, 다시 태어나도 살고 싶은 도시 부산이 세계적인 수준에 올라섰다는 의미”라며 “앞으로 ‘15분도시 부산’을 통해 국제사회와 우수사례를 나누며 지속 가능한 도시 모델을 확산해 나가겠다”고 강조했다.

