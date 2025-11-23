포항에 영국 왕립 명문 “CCB 국제학교” 들어서

영국 헨리8세왕이 건립한 왕립 명문학교인 '크라이스트 칼리지 브레콘'이 경북 포항에 국제학교 캠퍼스 설립을 본격 추진한다.

23일 포항시에 따르면 국제학교란 '경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법'에 따라 교육청 승인을 얻어 설립되는 정규 외국교육기관을 말한다.

경북도와 포항시는 지난 20일 포항시청에서 영국 왕립 명문학교 '크라이스트 칼리지 브레콘'과 국제학교 설립을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 방원주 ㈜포항융합티앤아이 대표, 가레스 피어슨 학교장,이철우 도지사, 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장,이원경 대구경북경제자유구역 청장 직무대행). 포항시 제공

일부 내국인 입학이 허용되고 졸업생은 국내 교육과정을 모두 이수한 것으로 인정된다.

국제자유도시라는 특수성을 가진 제주특별자치도를 제외하고 경제자유구역에만 설립할 수 있고, 현재 전국 경제자유구역에서는 대구국제학교, 채드윅송도국제학교, 칼빈매니토바국제학교 총 3곳밖에 없다.

크라이스트 칼리지 브레콘(Christ College Brecon·CCB)은 1541년 개교한 기숙형 사립학교로 영국 왕실 공식 후원을 받고 있다. 유치원부터 고등학교까지 이어지는 체계적인 시스템을 보유하고 있고, 탄탄한 이공계 중심 교육과 전인교육 철학으로 명성이 높다.

CCB 포항캠퍼스는 경제자유구역 내 약 6만6000㎡ 부지에 연면적 3만1000㎡ 규모로 건립되며, 초·중·고 통합 1500명 정원의 대규모 기숙형 외국교육기관으로 운영된다. 총사업비는 1800억 원 규모로 국비·지방비·민간투자를 포함해 추진되고, 교육시설, 실험실, 기숙사, 도서관, 수영장, 실내체육관 등 각종 전용시설을 갖추게 된다.

설립 절차는 패스트트랙 방식으로 진행된다. 2026년 상반기 타당성 조사와 지방재정투자심사를 거친 뒤 하반기 학교부지 확정 및 교육환경평가를 마무리한다. 이어 2027년 상반기 경북교육청의 정식 설립 승인을 받은 후 같은 해 하반기 착공, 2029년 개교를 목표로 하고 있다. 졸업생은 국내 교육과정을 모두 이수한 것으로 인정돼 학력 인정에서도 불이익이 없으며, 일부 내국인 입학도 허용되는 정규 외국교육기관으로 운영된다.

최근 이강덕 포항시장을 비롯 포항시 방문단은 CCB를 직접 방문해 국제학교 유치 협력 방안을 논의했다. 이후 한달만인 지난 20일 CCB 관계자들이 포항을 찾는 등 설립 절차는 매우 신속하게 이뤄지고 있다.

CCB 방문단은 이날 경제자유구역 내 국제학교 예정부지와 포스코 홍보관, 경북과학고 등을 둘러보며 포항의 산업·교육 인프라를 직접 확인했다. CCB 관계자는 "포항의 첨단기술 기반과 영국 본교의 교육 철학이 결합한다면 세계적 교육 모델로 발전할 수 있다"는 기대감을 밝힌 것으로 알려졌다.

이어 국제학교 설립을 위한 업무협약이 체결됐다.

이철우 경북도지사는 "CCB의 전문 교육이 지역 학생들을 2차전지·바이오·수소 산업 등 지역 핵심 산업의 미래 인재로 성장시키는데 기여하길 기대한다"고 밝혔다.

이강덕 포항시장도 "국제학교는 우수 인재 양성과 글로벌 기업 유치가 연결되는 도시경쟁력의 핵심 인프라"라며 "포항을 자생적 성장을 이루는 글로벌 혁신도시로 이끄는 결정적 전환점이 될 것"이라고 강조했다.

