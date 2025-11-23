이장우, 조혜원과 오늘 결혼…전현무 주례·기안84 사회

배우 이장우(39)와 조혜원(31)이 약 7년 열애 끝에 부부가 된다.

두 사람은 23일 서울에서 양가 가족과 가까운 지인을 초대해 비공개 결혼식을 연다.

결혼식 주례는 방송인 전현무가, 사회는 기안84가 맡는다. 전현무와 기안84는 이장우와 MBC TV '나 혼자 산다'에 함께 출연한 바 있다.

축가는 사촌형인 듀오 '플라이투더스카이' 출신 가수 환희가 부른다.

조혜원은 지난 21일 본인 인스타그램에 "D-2"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 웨딩화보를 공개했다.

이장우와 조혜원은 각각 정장과 웨딩드레스 차림으로 선남선녀 비주얼을 뽐냈다.

이장우와 조혜원은 KBS 2TV 드라마 '하나뿐인 내편'(2018~2019년)에서 호흡을 맞추며 연인이 됐다.

2023년 6월 공식적으로 열애를 인정하며 공개 연애를 이어왔다.

이장우는 지난 8월 유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우'에서 "사실 아기가 갖고 싶어 결혼하는 것"이라며 "나는 좀 많이 낳고 싶다. 많이 낳아서 같이 밥을 먹고, 내가 직접 음식을 잘라주며 '이거 맛있지?'라고 말하는 소박한 꿈이 있다"며 조혜원과 결혼 결심 이유를 밝혔다.

<뉴시스>

