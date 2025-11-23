사과·尹절연 포함될까…국힘, '비상계엄 1년' 메시지 수위 고심

국민의힘이 12·3 비상계엄 사태 1년에 맞춰 대국민 메시지를 내기로 하고 구체적인 메시지 방향과 수위를 고심 중이다.



내년 6월 지방선거를 앞두고 당 지지율이 20%대로 계속 정체하면서 이참에 중도층 공략을 위해 계엄 사태에 대해 사과하고 윤석열 전 대통령과의 관계도 분명하게 끊어내야 한다는 목소리가 당내에서 나오고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 지난 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자

특히 중도층 표심에 선거 성패가 갈리는 수도권과 충청권의 의원들을 중심으로는 대국민 메시지에 계엄에 대한 사과가 포함돼야 한다는 공감대가 형성돼 있다.



윤 전 대통령과의 절연을 선언해야 한다는 목소리도 공개적으로 나오고 있다.



서울 서초을이 지역구인 신동욱 최고위원은 21일 라디오 인터뷰에서 윤 전 대통령과의 절연에 대해 "대체로 그런 취지의 방향으로 가는 게 맞는다"고 말했다.



한지아 의원도 최근 한 라디오에서 "윤 전 대통령과의 절연과 계엄에 대한 진정 어린 사과부터 선행돼야 (당이) 설득력을 갖기 시작할 것"이라고 밝혔다.



장동혁 대표가 지난 19∼20일 진행한 의원들과의 연쇄 회동에서도 선수나 지역을 막론하고 '당 지지 기반을 중도층으로 확장하는 데 더 집중해야 한다'는 목소리가 분출됐다.



이 자리에서는 '강성 우클릭'에 대한 우려도 제기됐으며 재선 의원을 중심으로는 당명까지 바꿔야 한다는 쇄신 요구도 제기된 상태다.



계엄·탄핵에 따라 진행된 대선에서 패배했음에도 쇄신 논의가 흐지부지됐던 국민의힘 내에서 '계엄 사과·윤(尹) 절연' 요구가 나온 것은 지방선거 패배에 대한 위기감 때문이다.



실제 한국갤럽이 21일 공개한 여론조사에서 전체 응답자의 42%는 '여당(더불어민주당) 후보가 많이 당선돼야 한다'고 답했다. 야당을 꼽은 응답자는 35%였는데 이는 한 달 전(여당 다수 39%·야당 다수 36%)보다 격차가 더 벌어진 것이다.



민심에 큰 영향을 미치는 부동산 이슈나 대장동 사건 항소 포기 등 여권에 타격이 될 수 있는 악재에도 오히려 야당에 대한 지지가 약화하는 흐름인 셈이다.



당 지지율 역시 24%를 기록, "8월 중순 이후 여당 40% 내외, 국민의힘 20%대 중반 구도가 이어지고 있다"(한국갤럽)는 평가가 나온 상태다.



한 수도권 의원은 23일 연합뉴스와 통화에서 "대장동 항소 포기와 10·15 부동산 대책 등 여당의 헛발질만으로도 충분히 민심을 잡을 수 있는데 상식과 거리가 있는 행보로 지지율이 박스권에 머물고 있다"고 말했다.



다만 당내에서는 탄핵 사태 직후 비상대책위원회가 출범하면서 계엄 사태에 이미 여러 차례 사과했고, 사과가 오히려 여당의 이른바 '내란 세력' 공격에 빌미를 주고 강성 지지층 반발도 불러올 수 있다고 보는 시각도 여전하다.



지난 8월 말 당 대표 당선 일성으로 '우파 시민 연대론'을 띄운 장 대표는 전날 부산에서 열린 국민대회에서도 "하나로 뭉쳐서 싸워야 할 때"라며 단결을 강조했다.



당내에서는 특검이 추경호 의원에게 청구한 구속영장에 대한 심사 결과가 대국민 메시지의 최대 변수가 될 수도 있다는 관측이 적지 않다.



계엄 1년과 맞물려 특검이 내란주요임무종사 혐의로 청구한 영장이 발부되면 강경 투쟁론이 다시 힘을 받을 수 있다는 이유에서다.



당 지도부 관계자는 "구체적인 방향은 아직 결정되지 않았다"며 "국민이 판단하는 상식적인 수준의 메시지를 내기 위해 접점을 찾아가고 있다"고 전했다.



