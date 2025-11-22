이민우, 결혼식 날짜 최초 공개… 무속인 "51세 큰 고비 와" 충격

이민우가 결혼식 날짜를 최초 공개하는 가운데, 결혼을 앞두고 '파묘' 자문 무속인과 재회했다. 뉴스1

가수 이민우가 결혼식 날짜를 최초 공개하는 가운데, 결혼을 앞두고 영화 ‘파묘’ 자문 무속인 고춘자와 재회했다.

22일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 합가 이후 처음으로 갈등을 겪는 이민우 부부의 일상과, 영화 ‘파묘’ 자문 무속인 고춘자와 다시 만난 이민우 모자의 이야기가 펼쳐진다.

이날 방송에서 이민우 부부는 둘째 출산을 앞두고 약속했던 금연 문제로 첫 부부싸움 위기를 맞았다.

이민우가 몰래 전자담배를 피워온 사실이 드러나면서 집안 분위기는 단번에 냉각되고, 아내의 단호하고 냉정한 반응에 이민우는 물론 시부모님까지 눈치를 보며 ‘초긴장’ 모드에 돌입한다.

이민우가 부부싸움의 위기를 겪는 가운데, 영화 '파묘'의 자문 무속인을 다시 찾았다. KBS 제공

한편, 이민우는 어머니와 함께 ‘파묘’의 자문 무속인 고춘자를 다시 찾았다.

앞서 이민우의 결혼을 정확히 예언해 화제를 모았던 고춘자는 이민우 부부의 궁합을 보더니 “집에 복덩이가 들어왔다, 양쪽 집안의 할머니들이 엮어줬다”는 긍정적인 점사를 전하며 분위기를 끌어올렸다.

이어 그는 새로운 예언까지 더하며 관심을 집중시켰다. 훈훈한 분위기도 잠시, 고춘자는 갑자기 표정을 굳히며 과거 언급했던 “51세에 연예계 활동을 중단할 수도 있는 큰 고비가 또 한 번 온다”는 점사를 다시 상기시켰다.

이어 그 시기를 넘기기 위한 뜻밖의 해결책과 예상을 뛰어넘는 파격적인 예언까지 내놓으며 모두를 깜짝 놀라게 했다.

또, 이민우는 이날 방송을 통해 구체적인 결혼식 날짜를 최초로 공개한다. 그동안 베일에 싸여 있던 결혼 준비의 윤곽이 드러나며 기대를 더할 전망이다. 과연 이민우의 결혼식 날짜와 그에게 충격을 안긴 결정적 예언은 무엇일지 모두의 관심이 모인다.

