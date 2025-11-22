이서진, 여가수와 연애사 공개…"몇 명 있긴 해"

배우 이서진이 과거 여가수와 연애했던 시절을 떠올렸다.

21일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에서는 이서진과 김광규가 배우 조정석의 매니저로 나선 모습이 그려졌다.

이날 김광규는 조정석에게 아내인 거미를 언급하며 "집에서 (노래를) 들려주냐"고 물었다.

조정석은 "집에선 잘 안 한다"며 "예전에 연애할 때 술 한잔하면 노래방도 갔었다. 가수들이 은근히 노래방 가는 거 좋아한다"고 답했다.

이를 듣던 이서진은 "가수가 남의 노래 부를 때가 진짜 멋있다. 라이브로 불러주잖아"라고 말했다.

이어 "정석이는 모르겠지만 난 어릴 때 그런 게 있었다. 여자 배우는 동료고, 여자 가수는 약간 스타다. 그래서 여가수들을 만나고 보면 너무 신기하고 좋았다"고 밝혔다.

조정석이 "형 꽤 많이 만나시지 않았냐"며 과거 연애사를 언급하자 이서진은 "뭐 몇 명 있지"라고 인정했다.

이서진은 "(연애 시절) 노래해달라고 하면 나도 해줬다"며 애창곡으로 신해철의 '슬픈 표정하지 말아요', 조정현의 '그 아픔까지 사랑한거야'를 불렀다고 전했다.

