'하기 싫었다' 이이경 폭로... '놀뭐' 제작진 사과

‘놀뭐’. MBCentertainment

배우 이이경이 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)룰 통해 입장을 밝힌 가운데 최근 그가 하차한 MBC ‘놀면뭐하니(놀뭐)’ 제작진도 22일 공식 계정을 통해 사과했다.

이이경은 ‘매 순간수간 울화가 치밀었다’며 최근 진실공방 중인 논란에 대해 입을 열었다.

이어 ‘그로 인해 예능에서 하차 권유를 받았고 자진하차를 선택하게 됐다’고 말했다. 예능에서 ‘면치기’ 논란에 대해서도 ‘저는 분명 하기 싫다고 했는데 제작진 측에서 부탁해 했다’며 ‘예능으로 하는 겁니다’라고 말했음에도 편집됐다. 이후 그는 ‘논란은 오롯이 저 개인이 감당했고 이미지에 큰 손상을 입었다’고 말했다.

그는 과거 ‘면치기’하는 모습으로 보는 이의 눈살을 찌푸리게 했다. 누리꾼들은 ‘더럽다’, ‘예의가 없다’고 지적했다.

소식을 알게된 ‘놀뭐’측도 반나절만에 입장을 보였다.

입장문은 ‘이이경씨가 올린 글 중 ‘놀뭐’ 관련 문제에 대해 숨김없이 말씀드리겠다’고 시작했다. 그의 하차에 관련해서 ‘매주 웃음을 줘야하는 프로그램 특성상 사생활 루머 유포 사건이 파생되는 상황에서 그와 함께 하기 어렵겠다고 판단했다’고 말하며, 소속사에 하차를 권유하고 소속사측에서 자진하차를 선택하겠다고 연락이 온 상황을 설명했다.

다음으로 면치기를 하게 된 상황도 설명했다. ‘홍콩편과 일본편에서 그가 면치기를 하고 반응이 괜찮아 시청자에게 웃음을 주고자 다시 한번 부탁했다. 출연자를 보호하지 못한 제작진의 불찰이다’고 말했다.

제작진은 논란이 생긴 이후 그에게 사과했다. 입장문은 ‘다시한번 상처받은 이이경씨와 심렬르 끼쳐드린 모든 분들게 정중히 사과 말씀드립니다’라고 마무리했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지