유통업계, ‘겨울나기 제품’ 다채로운 할인전

대형마트 3사가 추위를 대비할 난방용품부터 제철 과일까지 다채로운 할인 행사를 진행한다.

백화점도 따뜻한 겨울나기에 필수인 아우터를 저렴하게 내놨다.

이마트 제공

23일 유통업계에 따르면 이마트는 다음 달 1일까지 '난방·방한용품 기획전'을 연다.

'3H한일온열기 탄소 전기요(싱글)'와 '경동나비엔 사계절매트 Air(싱글·퀸)' 등 겨울철 난방가전을 최대 30% 할인된 가격에 선보인다.

'신일 극세사 전기방석(3인용)'과 24시간 타이머 기능을 갖춘 '블랙앤데커 스마트 온도조절 히터' 등 추가 행사 상품도 할인 판매한다.

겨울 의류 자체 브랜드(PB)인 '데이즈'의 니트와 티셔츠 전 품목을 행사카드로 결제 시 30% 할인 혜택을 제공한다.

아이들을 위한 캐릭터 모자·장갑·귀마개 등 방한 잡화는 2개 이상 구매 시 30% 할인되며 '여성 누빔조끼' 전 품목도 동일한 할인율로 판매한다.

롯데마트가 오는 26일까지 초겨울 먹거리 행사 '헬로 윈터 페스티벌'을 진행하고 다양한 제철 식재료를 저렴하게 판매한다.

딸기는 엘포인트 회원에게 전 품목을 2000원 할인한다.

AI(인공지능) 선별 제주 올레길 감귤(2㎏)은 농할 20% 할인을 적용해 7960원에 판매한다.

김장 시즌을 맞아 관련 상품도 저렴하게 판매한다. 농림축산식품부와 함께하는 농할 할인을 통해 배추(3입)를 6992원, 다발무(단)를 5992원에 제공한다. 올해 햇고추로 만든 '영양농산 햇님마을 태양초 고춧가루(250g·1㎏)'는 엘포인트 회원가로 각각 1만1900원, 3만8900원에 판매한다.

제철 수산물 역시 해양수산부와 협업해 수산대전 20% 할인으로 합리적인 가격에 제공한다. 대표 상품 '생굴(100g)'은 할인가 2360원에, '대용량 봉지굴(500g)'은 할인가 1만4800원에 내놓는다.

또 '청정 바다 과메기 한상(150g)'은 최종 혜택가 1만4960원에 선보이고 '남해안 홍가리비(1㎏)'와 '오징어(3마리)'는 각각 4960원, 9960원에 판매한다.

이외에도 롯데마트는 추운 날씨에 어울리는 따끈한 간편식도 할인가에 선보인다.

홈플러스가 오는 26일까지 '비타민 충전 위크'를 전개하고 겨울 면역력을 지키기 위해 비타민 충전에 도움을 주는 다양한 제철 과일을 엄선해 할인가에 제공한다.

7대 카드 결제 시 국내산 첫물 햇딸기(500g)를 6000원 할인한다. 제주 밀감(2.5㎏)은 5000원 깎아준다.

△'15Brix(브랙스) 샤인머스캣(1.5㎏)'은 3000원 할인 △'큰송이 바나나(송이)'는 2000원 할인 △'제스프리 제주 골드키위(7~10입)'과 칠레산 ‘항공직송 블루베리(310g)'는 5000원 할인 판매한다.

이와 함께 '홈플 김장대전'을 통해 마이홈플러스 멤버특가 할인 혜택을 선사한다.

국내산 배추 3입(망)과 고창 다발무(단)는 2000원 할인해 판매한다. 국내산 양파(3㎏)는 50%, 국내산 깐마늘(1㎏)'은 4000원 할인한 가격에 내놓는다.

국내산 '김장용 고춧가루(800g)'는 1만원, '한돈 일품포크 앞다리살(100g)'은 40% 할인한다.

신세계백화점이 본격화된 겨울 추위에 맞서 '윈터 아우터 페어'를 진행한다.

오는 30일까지 진행되는 이번 행사에는 스포츠, 아웃도어, 남성·여성패션 등 총 300여 개의 브랜드가 참여해 최대 50% 할인된 가격에 선보인다.

행사 기간 동안 최대 7% 리워드도 받을 수 있다.

신세계 제휴 신한카드로 단일 브랜드에서 200·300·500·1000만원 이상 결제한 고객을 대상으로 각각 14·21·35·70만 리워드를 증정하는 방식이다.

지급된 리워드는 신세계백화점에서 현금처럼 사용 가능하다.

특히 이번 윈터 아우터 페어 기간 동안 스포츠브랜드 매장에서는 다양한 프로모션을 만나볼 수 있다.

K2는 최대 15% 금액 할인을 진행하고, 스노우피크는 스크래치 복권 이벤트를 준비했다.

15만 원 이상 구매 시 스크래치 경품 쿠폰을 지급하며, 경품으로 400만 원 상당의 텐트와 캠핑 용품 세트가 제공된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지