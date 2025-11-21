국방부-경기도, 제6차 상생발전협의체 회의...규제 개선·주민 편의 등 논의

국방부는 21일 경기도와 경기도청 북부청사에서 제6차 국방부-경기도 상생발전협의체 회의를 개최했다고 맑혔다.

국방부와 경기도는 지난 2023년 6월 출범한 국장급 협의체인 상생발전협의체를 통해 연 2회 정기적인 소통을 해오고 있다.

이번 회의는 국방부 군사시설기획관과 경기도 균형발전기획 실장이 공동 주관했으며 국방부와 경기도의 안건 관련 부서장 및 경기도 내 7개 기초자치단체에서 참석했다.

회의에선 군사시설보호구역 조정 등 규제 개선, 대형산불 피해 최소화를 위한 경기도·군 대응체계 유지, 주민생활편의를 위한 국유지 활용(사용허가), 의료취약 시간대 부대 주변 지역주민(응급환자) 진료 지원 등 지역 주민들의 삶을 개선하는 데 실질적인 도움을 주는 안건들에 대한 논의가 이뤄졌다.

천승현 국방부 군사시설기획관은 “국방부-경기도 상생발전협의체를 통해 군과 지역사회가 조화롭게 어울리면서 안보와 지역 발전이 균형을 이루도록 긴밀하게 협력해 나가겠다”고 말했다.

