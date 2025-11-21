국방부, 헌법존중 TF 50여명 구성…안규백 장관 이끌어

국방부는 12·3 비상계엄 사태 관련 군인과 공무원, 군무원의 불법행위 가담 여부를 조사하기 위한 헌법존중 정부혁신 TF를 구성했다고 21일 밝혔다.

안규백 장관이 TF 단장을 맡고 감사관실을 중심으로 합참, 각 군 감찰 기능을 통합해 50여명 규모로 편성됐다. 민간 자문위원도 일부 포함됐다.

TF는 49개 전체 중앙행정기관을 총괄하는 국무총리실 주도 헌법존중 정부혁신 총괄 TF와 협조하며 국방부 차원의 조사를 진행한다.

TF는 국방부가 자체적으로 확인한 사안과 특검 수사가 진행 중인 사안 외에 언론을 통해 알려지거나 제보 내용 등 추가로 조사가 필요하다고 판단되는 부분을 조사할 예정이다.

TF는 전화나 이메일로 제보를 접수할 수 있는 제보 창구를 운영하기로 했다.

국방부는 지난 8월부터 안규백 장관 지시에 따라 국방부 감사관실을 중심으로 자체 감사를 진행하며 비상계엄 당시 출동했거나 계엄에 관여했던 부대들을 대상으로 당시 관여 사실을 조사해왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지