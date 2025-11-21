[속보] 20년 미제 ‘신정동 연쇄살인’ 범인 20년 만에 확인

2005년 서울 신정동 연쇄살인 사건 발생 당시 현장. 연합뉴스(서울경찰청 광수단 형사기동대 제공)

미제로 남아있던 '신정동 연쇄살인 사건'의 범인이 20년 만에 확인됐다. 경찰이 전국을 돌아다니며 사망자의 DNA까지 확보해 대조하는 등 끝까지 추적한 결과다.

서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 21일 브리핑을 열고 신정동 연쇄살인 사건의 피의자를 특정했다고 밝혔다.

이 사건은 2005년 6월과 11월 양천구 신정동 주택가 골목에서 20대 여성과 40대 여성이 5개월 간격으로 변사체로 발견된 일이다. 두 여성은 목이 졸려 숨졌고 머리에는 검은 비닐봉지를 쓴 채 쌀포대나 돗자리에 끈으로 묶여 있었다.

전담수사팀을 꾸린 경찰은 8년간 수사를 이어갔지만 피의자를 특정하지 못했고 사건은 2013년부터 미제로 전환됐다.

재수사는 2016년 서울경찰청이 미제사건 전담팀을 신설하면서 시작됐다.

경찰은 두 사건 모두 피해자 시신에서 모래가 발견된 점에 착안, 2005년 서남권 공사현장 관계자, 신정동 전·출입자 등 23만여명을 수사대상자로 선정하고 전국을 돌아다니며 1514명의 유전자를 채취·대조했다.

범인이 조선족일 수도 있다는 판단에 중국 국가 데이터베이스와 대조하는 등 국제공조 수사까지 벌였으나 일치하는 DNA를 발견하지 못했다.

이에 사망자로 대상을 확대해 사건과 관련성 있는 56명을 후보군에 올린 뒤 범행 당시 신정동의 한 빌딩에서 관리인으로 근무한 A씨를 유력 용의자로 특정했다.

A씨는 이미 2015년 사망 후 화장 처리돼 유골 확보가 불가능했다. 경찰은 A씨가 생전 살았던 경기 남부권 병의원 등 40곳을 탐문 수사하고 이 중 한 병원에서 보관하고 있던 A씨의 검체를 확보했다. 이에 대한 국과수의 감정 결과는 '범인과 일치'였다. 20년 미제 사건의 범인이 잡힌 순간이었다.

경찰은 A씨가 이미 사망한 만큼 공소권 없음으로 사건을 종결할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지