성주군, ‘사드 반대’ 시설 철거에 100명 투입…반발에 잠정 철수

경북 성주군이 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 반대단체들이 집회 등을 목적으로 설치한 불법 시설물 철거 작업에 돌입했다가 잠정 철수했다.

21일 성주군의 시설 철거 행정대집행에 맞서기 위해 모여 있는 사드반대단체 관계자들 모습. 사드철회평화회의 제공

21일 오전 군은 초전면 소성리 진밭골 다리 위 원불교 진밭 평화교당으로 활용된 몽골 텐트 1동과 컨테이너 1동, 간이화장실 1동, 조립식 창고 1동 등을 철거하기 위해 행정대집행을 진행하려 했다. 군은 이날 100여명의 공무원을 현장에 동원해 집회시설에 대한 철거에 나섰고 경찰은 만일의 사태에 대비해 300여명을 배치했다.

오전 9시40분쯤 현장에 도착한 공무원들은 사드 반대단체 회원들에게 행정대집행 문서를 보여주며 “불법 시설물에 대한 철거를 막지말라”고 요구했으나 반대 단체 회원들은 “사드가 주민동의없이 배치됐으니 불법 사드부터 빼라”며 공무원들의 진입을 막아섰다. 군은 사드반대 단체 회원들의 반대와 저항에 부딪혀 현장에서 2시간여 대치하다가 점심시간이 다가오자 결국 잠정 철수했다.

행정대집행은 2017년부터 8년여간 사드 반대단체가 집회와 기도회 등을 열기 위해 사용한 몽골 텐트와 컨테이너 등이 대상이다. 시설물들은 미군 사드 기지로 향하는 길목에 설치돼 있다. 앞서 군은 지난해 11월 사드 반대단체 측에 몽골 텐트 등 불법 시설물 철거명령을 통보한 바 있다. 다만 당시는 12·3 비상계엄 사태 여파로 행정대집행은 이뤄지지 않았다.

