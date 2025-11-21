성주군, 사드 반대 단체 시설 철거 '행정대집행' 무산

경북 성주 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 기지 인근 시설물에 대해 지자체가 철거 작업에 나섰지만 결국 무산됐다.

성주군은 21일 오전 10시부터 초전면 소성리 사드 반대단체 소유의 시설물에 대한 행정대집행을 시작했다.

21일 경북 성주군 주한미군 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 기지 입구에 설치된 사드 반대단체의 시설물에 대한 행정대집행에 나선 성주군 관계자들이 반대단체 회원들과 대치하고 있다. 뉴스1

군은 이날 진밭평화교당으로 활용된 몽골텐트, 컨테이너, 조립식 창고 등을 철거할 계획이었다.

평화교당이 위치한 진밭교는 성주 사드 기지로 향하는 유일한 길목이다.

이곳은 정부가 소성리에 사드 배치를 결정한 이후 이를 반대해 온 주민 등의 집회 공간 중 한 곳으로 활용 중이다.

이들 시설물은 2017년쯤 설치됐다.

성주군 관계자는 "해당 시설물이 국·공유지에 불법 설치돼 있어 철거할 수밖에 없다. 지난해 11월 사드 반대단체 측에 시설물 철거명령을 통보하는 등 수 차례 자진 철거를 요청했지만, 시정되지 않아 행정대집행 강행을 결정했다"고 말했다.

성주군은 현장에 공무원 약 100명을 투입해 시설물 철거를 시도했다.

그러나 사드 반대 '사드철회평화회의' 등 6개 단체 회원 80여 명은 이날 오전 6시30분부터 기도회를 여는 등 행정대집행을 저지하며 집단 시위를 벌였다.

이들은 시설물 앞을 막고 행정당국과 대치하며 "국가 폭력으로 평화를 짓밟는 행정대집행은 중단돼야 한다. 이재명 정부는 사드 배치 과정에서 반복된 국가 폭력에 대해 명확한 입장을 밝히고, 책임 있는 조처를 취해야 할 것"이라고 주장했다.

경찰은 만일의 사태에 대비해 이날 현장에 4개 기동대 약 300명을 배치했다.

결국 성주군의 행정대집행은 이뤄지지 않았다.

