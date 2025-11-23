제주 vs 대구… 23일 프로축구 K리그1 강등 생존 전쟁 개봉박두

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 대구FC/ 단체/ 사진 김정수

프로축구 K리그1 강등과 승격의 갈림길에서 물러설 수 없는 맞대결이 그라운드를 뜨겁게 달군다.

제주 SK와 대구FC가 23일 오후 2시 제주월드컵경기장에서 2부 직행 강등을 피하기 위한 K리그1 2025 37라운드 운명의 맞대결을 치른다.

1년 농사가 걸린 매치라고 해도 과언이 아니다. 비껴갈 곳 없는 외나무다리에서 만났기 때문이다. 두 경기씩 남겨놓은 현재 제주는 승점 35로 12개 팀 중 11위다. 대구는 승점 32로 최하위다. 두 팀 모두 9위 울산 HD(승점 44)를 따라잡을 수는 없어 정규리그만으로 1부에 잔류하는 것은 이미 물 건너간 상황이다.

그나마 1부 생존의 길을 열기 위해서는 K리그2 팀과의 승강 플레이오프(PO)를 기회를 잡아야 한다. 이를 위해서는 탈꼴찌밖에 방법이 없다. K리그1 12개 팀 중 최하위는 다음 시즌 K리그2로 바로 강등되는 탓이다. 반면 K리그1 11위는 K리그2 2위, K리그1 10위는 K리그2 플레이오프 승자와 홈 앤드 어웨이 방식의 승강 PO를 치러 잔류 여부를 가린다.

올 시즌 K리그2 1위는 인천 유나이티드, 2위는 수원 삼성으로 확정됐다. 제주가 이날 승리하면 대구는 최종전 결과에 상관없이 2016년(당시는 K리그 챌린지) 이후 10년 만의 2부 강등이 결정된다. 반면 대구가 이기면 제주가 승점이 같아지고 다득점에서 앞서 11위로 올라선다.

제주로서는 대구전에서 패한다면 자력으로는 11위를 차지할 수는 없게 된다. 2020시즌 K리그2에서 우승해 승격한 제주는 30일 리그 최종전에서 울산 HD전에 승리하고 대구-FC안양전 결과를 지켜봐야 하는 처지에 놓인다.

제주월드컵경기장/ K리그1/ 파이널B/ 제주SKFC vs FC안양/ / 사진 김경태

제주와 대구는 올 시즌 세 차례 맞붙어 1승1무1패로 팽팽했다. 대구가 5월 홈 경기에서 3-1로 이겼고, 제주가 6월 홈 경기에서 2-1로 설욕했다. 8월 대구에서 치른 경기에서는 2-2로 비겼다.

상대 전적보다 더 중요한 것은 최근 흐름이다. 이런 면에서 제주는 좋지 않다. 13경기에서 최근 2연패를 포함해 단 1승(3무 8패)만 올렸다. 반면 대구는 지난 8일 광주FC전 1-0 승리를 포함해 최근 6경기 연속 무패(2승4무)의 상승세다.

제주는 올해 대구전 세 경기에서 모두 골 맛을 본 유리 조나탄에게 다시 기대를건다. 대구는 허리 부상으로 지난 광주전에 결장한 세징야의 몸 상태가 관건이다.

K리그2는 승격을 위한 치열한 경쟁이 이어지고 있다. 인천이 1위를 확정지으며 K리그1 승격이 결정된 가운데 2위가 된 수원은 승강 PO 티켓을 확보한 상태다. 3위가 결정된 부천 부천FC는 3위로 K리그2 PO에 진출했다.

이제 남은 것은 K리그2 준플레이오프(준PO) 대진 두 자리다. 이를 위한 최후의 경쟁도 23일 열린다. K리그2 준PO에 나설 4위와 5위를 두고 전남 드래곤즈, 서울 이랜드FC(이상 승점62), 성남FC(승점 61)가 마지막 경기를 펼친다. 어느 팀도 안심할 수 없으며, 서로가 무조건 이겨야 준PO에 오를 수 있다.

4위 전남은 경기당 평균 1.63골을 넣어 시즌 내내 꾸준한 공격력을 보여주고 있다. 제공권 싸움에 능한 하남과 호난, 후반전 조커로 나서는 정지용 등 다양한 공격옵션을 장착한 전남은 충남아산FC를 상대로 마지막 승리에 도전한다. 이랜드는 9경기에서 5승4무로 무패 행진을 달리며 가장 안정적인 전력을 자랑하고 있다. 대진운도 좋다. 최하위 안산 그리너스를 상대로 준PO를 넘어 두 시즌 연속 승강 PO행을 노린다.

성남은 최소 실점 2위(31실점)를 달리는 단단한 수비를 바탕으로 최근 4연승을 달렸다. 부산 아이파크를 홈으로 불러들이는 성남(44골)은 다득점에서 전남(62골), 이랜드(58골)에 크게 밀리기 때문에 승리가 절실하다. 만약 성남이 승리하고 전남이나 이랜드가 비기거나 패배한다면 순위가 역전된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지