비, 고지혈증 진단 받았다 "나보고 운동 하라더라"

가수 겸 배우 비가 근황을 밝혔다.

지난 20일 유튜브 채널 '시즌비시즌 Season B Season'이 공개한 영상에는 유튜버 겸 방송인 쯔양이 게스트로 출연한 모습이 담겼다. 영상에는 비가 쯔양과 함께 식사하는 모습이 담겼다.

영상에서 쯔양은 "복집이라 여기 오기 전에 라면, 떡볶이, 찜닭을 먹고 왔다. 열심히 먹고 왔다"고 말했다.

비는 쯔양에게 "건강검진을 하냐"고 물었다.

쯔양은 "얼마 전에 했다. 완벽하다"고 답했다.

비는 "나도 건강검진 받았는데, 고지혈증이 있다더라. 나보고 운동하라고 한다"고 털어놨다.

이에 쯔양은 놀라며 "운동을 엄청 열심히 하시지 않나"고 했다.

그러자 비는 "(의사에게) '선생님, 제가 여기서 운동을 어떻게 더 하냐'고 했다. 유산소 운동을 더 하라더라"고 말했다.

한편 비는 2017년 1월 배우 김태희와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

비는 1998년 그룹 '팬클럽' 멤버로 가요계에 데뷔했다. 2002년 솔로로 전향, 데뷔곡 '나쁜 남자'로 스타덤에 올랐다. '태양을 피하는 방법' '레이니즘' 등을 히트시켰다. 드라마 '상두야 학교 가자'(2003) '풀하우스'(2004) '이 죽일놈의 사랑'(2005) '돌아와요 아저씨'(2016) '고스트 닥터'(2022), 영화 '싸이보그지만 괜찮아'(2006) '자전차왕 엄복동'(2019) 등에 출연했다.

