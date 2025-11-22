광주 광산구, ‘살던집 프로젝트’ 주거복지문화대상서 대상 수상

광주 광산구는 전국 최초로 실시한 ‘살던집 프로젝트’가 시민 삶을 바꾼 주거복지를 실현한 정책으로 평가 받아 20일 제8회 대한민국 주거복지문화대상에서 종합대상을 받았다고 21일 밝혔다.

이날 광산구에 따르면 주거복지문화운동본부 주최로 국회에서 열린 올해 시상식에서 광산구는 △주거 기반 돌봄 모델 살던집 프로젝트(살던집 주거 기반 구축 사업) △저장 강박 주거환경정비 △주거 취약계층 희망사다리 이어가(家)꿈 △영구임대아파트 공동체 활성화 등 주거복지 혁신을 선도한 정책으로 종합대상을 받았다.

2022년 최우수상, 2023년 대상에 이어 올해 세 번째 수상에서 대회 최고상을 수상했다.

대한민국 주거복지문화대상은 주거복지 문화를 실현하기 위해 노력한 단체와 기관, 개인 등의 성과를 발굴하고 확산하기위 매년 열리고 있다.

전국 최초로 광산구가 추진하고 있는 살던집 프로젝트는 단순히 주거 지원을 넘어 시민 삶을 지키는 혁신적 정책으로 평가됐다.

광산구는 광주도시공사와 협업해 우산동 영구임대주택 단지에 전담 인력이 상주하는 케어홈 센터(돌봄 전담센터), 재가 의료 사업과 연계한 회복 및 자립 준비 공간인 중간집을 조성했다. 올 7월부터 병원, 요양시설이 아닌 살던 집, 살아온 곳에서 건강하고 안정적 삶을 누릴 수 있게 주거, 건강, 의료 등을 통합해 지원하는 체계를 운영하고 있다.

정부와 여러 지자체로부터 초고령화 시대 정책 대안으로 주목받고 있다. 보건복지부, 국토교통부가 퇴원환자 지역사회 돌봄의 표준안으로 광산구 살던집 프로젝트 연구에 나서 전국 확산이 기대되고 있다.

이번 대한민국 주거복지문화대상에서도 살던집 프로젝트는 지자체가 기존 공공임대주택 공실을 활용해 중간집을 운영한 최초의 사례로 평가 받았다.

박병규 광산구청장은 “광산구는 주거복지를 시민 삶의 문제로 보고, 시민이 사는 곳에서 자립, 안정, 공동체 회복을 함께 이뤄낼 수 있도록 하는 종합 정책을 설계해 추진해 왔다”며 “단순히 살 곳을 지원하는 것을 넘어 시민 삶에 이로운 변화를 만드는 혁신적 주거복지 토대가 확산하고, 단단해지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

