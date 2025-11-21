李대통령 지지율 60%대 회복…지난주보다 1%포인트 상승 [한국갤럽]

이재명 대통령의 국정 지지율이 전주 대비 1%포인트 올라 60%를 기록했다.

한국갤럽이 21일 공개한 여론조사(18∼20일, 전국 만 18세 이상 1000명 대상) 결과, 이 대통령이 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지 잘못 수행하고 있다고 보는지에 대한 질문에 응답자 60%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 30%로 지난주보다 2%포인트 떨어졌고, ‘의견 유보’는 10%로 집계됐다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령 지지율은 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 영향으로 11월 첫째 주 63%를 기록, 한 달 반 만에 60%대를 회복했으나 11월 둘째 주에는 4%포인트 떨어지며 다시 50%대로 내려왔다가 이번 조사에서는 60%대를 회복했다.

이 대통령의 직무수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘외교’가 34%로 가장 높았다. 이어 ‘경제·민생’(14%), ‘전반적으로 잘한다’(8%) 순이었다. 부정 평가 이유는 ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(12%), ‘대장동 사건·검찰 항소 포기 압박’(11%), ‘경제·민생’(9%) 순으로 나타났다.

대통령이 ‘잘하고 있다’는 평가는 더불어민주당 지지층(93%), 성향 진보층(85%), ‘잘못한다’는 평가는 국민의힘 지지층(72%)과 보수층(56%)에서 두드러졌다. 중도층은 66%가 긍정적, 26%가 부정적으로 봤다.

정당 지지도는 민주당 43%, 국민의힘 24%로 집계됐다.

민주당 지지도는 지난주보다 1%포인트 올랐고, 국민의힘 지지도는 같은 수치를 유지했다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 46.0%, 응답률은 12.5%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

