플라워 여성외과-홀로직코리아, 'Center of Excellence' 협약 체결

홀로직코리아 이승철 대표, 플라워 여성외과 홍재웅 원장 (홀로직코리아 제공)

여성 유방 건강 전문 병원인 플라워 여성외과와 글로벌 여성 건강 진단 및 치료 전문 기업인 홀로직코리아가 'Center of Excellence(CoE)' 설립 협약을 체결했다. 양 기관은 정밀 유방 촬영술 및 유방 생검 마커 분야에 집중해 여성 유방 건강 진단 및 치료의 질을 높이기 위한 협력을 이어갈 예정이다.

이번 협약을 통해 플라워 여성외과는 홀로직의 3D 유방 촬영술을 포함한 최신 진단 장비를 도입해 활용하고 있으며, 양 기관은 이를 기반으로 유방암 및 기타 유방 질환의 조기 확인과 정밀 진단 역량을 강화할 계획이다.

또한 정확한 생검(Biopsy)과 시술 후 관리에 필요한 생검 마커 기술과 관련 솔루션에 중점을 두어, 환자에게 보다 신뢰도 높은 검사 환경을 제공할 것으로 기대된다.

CoE 협력은 단순한 장비 도입을 넘어 양 기관의 전문성을 결합해 의료진 교육 및 임상 트레이닝 프로그램을 공동으로 운영하는 데 초점을 두고 있다. 이를 통해 유방 진단 및 시술 분야의 전문성을 강화하고, 환자의 특성에 맞춘 진단 및 치료 프로세스를 마련하는 기반을 구축할 예정이다.

플라워 여성외과 홍재웅 원장은 "유방 건강은 여성 건강의 핵심이며, 홀로직코리아와의 CoE 협약을 통해 진단 기술을 도입하고 의료진 역량을 강화해 보다 정확하고 안전한 유방 진료를 제공할 수 있는 중요한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.

홀로직코리아 이승철 대표는 “이번 협력을 통해 홀로직의 진단 솔루션과 플라워 여성외과의 임상 전문성을 결합해 국내 여성 유방 건강 증진에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

플라워 여성외과와 홀로직코리아는 향후 정기적인 교육 및 자문 협력을 바탕으로 유방 건강 분야의 진단 및 치료 시스템을 지속적으로 발전시킬 계획이다.

