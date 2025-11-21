양궁 박채순 감독, 체육훈장 청룡장 수훈…안세영, 대한민국체육상 수상

문화체육관광부 21일 서울 중구 웨스틴조선서울에서 ‘2025년 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 전수식’을 개최한다. 양궁 박채순 감독이 체육훈장 청룡장을 수훈 받고, 배드민턴 안세영이 대한민국 체육상을 수상하는 등 올해 수상자는 체육훈장 청룡장 12명을 포함한 체육훈장 53명과 체육포장 7명, 대한민국체육상 9명 등 총 69명이다.

2021년 7월 26일 일본 도쿄 유메노시마 공원 양궁장에서 열린 도쿄올림픽 남자양궁 단체전에서 금메달을 목에 건 오진혁(왼쪽부터), 김우진, 김제덕(오른쪽)이 박채순 총감독과 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

‘체육발전 유공’은 1973년부터 체육 발전에 공을 세워 체육의 위상을 높이고 국가 체육 발전에 공헌한 선수와 지도자 등 체육인에게 수여하는 체육 분야 최고 영예의 서훈이다. 국제경기대회에서 입상한 선수·지도자와 국가체육발전유공자 등 2개의 부문으로 나뉘며, 대상자는 공적 내용과 대회별 평가 기준에 따른 점수, 훈격별 적용 국제대회 기준의 충족 여부 등에 따라 정해진다.

올해 선수·지도자 부문 수훈자는 총 56명이다. 최고 등급인 체육훈장 청룡장은 대한양궁협회 박채순 지도자, 경기도청 최은종 지도자(근대5종), 대구중구청 정재헌 지도자(양궁), 대한볼링협회 이나영, 강희원 선수, 문경시청 김범준 선수(소프트테니스), 한국체육대학교 김동현 조교(역도), 삼일고등학교 전용성 교사(역도), 경남장애인체육회 주영대, 강외정 선수(탁구), 부산장애인론볼연맹 임천규 선수, 전남장애인론볼연맹 윤복자 선수 등 12명이 수훈한다.

이밖에 체육훈장 맹호장은 경기북부경찰청 김성민(전 유도 국가대표) 경장, 경기도장애인체육회 안성조 선수(볼링) 등 16명, 체육훈장 거상장은 전 대한보디빌딩협회 고(故) 류제형 선수, 서울시청 심선화 선수(골볼) 등 14명, 체육훈장 백마장은 대한사격연맹 이선민(전 사격 국가대표) 주임 등 7명, 체육훈장 기린장은 한국수자원공사 안효기 지도자(조정), 체육포장은 오만 왕립경찰청 장세욱 지도자(태권도) 등 6명이 받는다.

국가체육발전유공자 부문 수훈자는 총 4명이다. 체육훈장 맹호장은 전 재일본대한체육회 고(故) 최상영 회장, 울산사이클연맹 임채일 회장, 육훈장 거상장은 영암군체육회 이봉영 회장, 체육포장은 부산서구축구협회 박정목 회장이 받는다.

안세영. 뉴시스

1963년에 제정된 ‘대한민국체육상’은 국민체육 발전 및 진흥에 공적이 있는 자에게 수여하는 상이다. 올해는 7개 부문에서 선수와 심판 등 체육인 9명을 선정했다. 수상자에게는 표창장과 함께 상금, 부상 등을 수여한다.

대통령 표창은 ‘경기상’에 2024년 파리올림픽에서 28년 만에 여자단식 금메달을 획득한 배드민턴 안세영 선수, ‘지도상’은 배드민턴 이용대 선수와 안세영 선수를 발굴한 최용호 지도자, ‘장애인경기상’은 2024년 파리패럴림픽에서 한국 최초로 파라트라이애슬론 종목에 출전한 김황태 선수, ‘장애인체육상’은 장애인과 비장애인이 함께하는 어울림 체육대회 개최에 기여한 고광만 여주시장애인체육회 부회장, ‘심판상’은 국내외 다수 대회에서 다이빙 심판으로 활약한 장인성 대한수영연맹 심판위원장이 받는다.

문체부 장관 표창은 ‘지도상’에 대전호수돈여자중학교 박의선 교사, ‘공로상’에 성복중학교 박숙자 교장, ‘장애인경기상’은 청도군장애인연합회 서정국 선수(철인3종)가 받고, 특별상인 ‘체육인의 장한 어버이상’은 수영 국가대표 황선우 선수의 아버지 황경선 씨가 수상한다.

최휘영 장관은 “우리 국민에게 감동과 자긍심을 심어준 체육인들에게 감사드린다.”라며, “문체부는 체육인들이 공정하고 안전한 환경에서 운동에만 전념할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다.”라고 밝혔다.

