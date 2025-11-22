대전∙동해∙용인 공공폐수처리 평가서 최우수 평가…양산 등 6곳도 우수 선정 [정책 돋보기]

대전시, 동해시, 용인시 등이 공공폐수처리시설 운영에서 최우수 기관으로 선정됐다.

기후에너지환경부는 전국 지방자치단체 108곳을 대상으로 지난해 한 해 동안의 공공폐수처리시설 운영·관리 실태를 평가한 결과 대전시, 강원도 동해시, 경기도 용인시 등 3곳을 그룹별 최우수 기관으로 선정했다고 밝혔다. 기후부는 이번 평가에서 시설용량을 기준으로 각 기관을Ⅰ그룹(하루 1만㎥ 이상), Ⅱ그룹(하루 1500∼1만㎥), Ⅲ그룹(하루 1500㎥ 미만)으로 나눠 평가했다.

김성환 기후에너지환경부장관. 뉴스1

이번 평가에서 대전시는 폐수 유입률 등 모든 평가항목에서 골고루 높은 점수를 받았다. 동해시는 지역 경기 침체에 따른 가동률 감소에도 노후시설 정비를 통한 처리 효율을 향상시켰고, 용인시는 자동제어시스템 개선을 통한 폐수처리 시설 자동화 운영이 높은 평가를 받았다.

이와 함께 양산시, 대구시, 전라북도 부안군, 강원도 횡성군, 경상남도 의령군, 충청북도 보은군 등 6곳은 우수 지자체로 선정됐다. 전년 대비 평가점수 인상 폭이 가장 높은 시설의 운영기관인 전북 완주군, 한미엔텍 컨소시엄, 풍각농공단지입주기업체협의회 등 3곳은 발전상을 받는다.

올해 운영·관리 실태평가는 폐수 유입률, 폐수처리 효율, 탄소중립 실천, 방류수 수질관리 및 안전관리 등 운영·관리분야 15개 항목과 가·감점 18개 항목을 두고 평가했다. 유역(지방)환경청에서 1차로 서류와 현장 평가를 맡았고, 기후부 심의위원회가 2차 평가를 진행해 최종 선정했다.

공공폐수처리시설 운영·관리 우수기관에 대한 자세한 평가 결과는 기후부 누리집에 오늘부터 공개되며, 수상기관의 우수사례는 사례집을 통해 전국 지자체 및 운영기관에 공유될 예정이다.

조희송 기후에너지환경부 물환경정책관은 “공공폐수처리시설 운영․관리 실태평가는 선의의 경쟁을 통해 전체 폐수처리 수준을 향상시키기 위한 것”이라며 “앞으로도 계속 우수기관 사례 공유 및 처리시설별 맞춤형 개선 사례 도입을 이끌어 공공수역의 수질이 개선될 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

