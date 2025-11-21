코스피, 美 기술주 삭풍에 장 초반 3% 급락 3,870대 후퇴

코스피가 21일 재점화된 인공지능(AI) 거품론에 미국 기술주가 휘청이면서 장 초반 급락, 3,870대로 밀려났다.



이날 오전 9시 21분 기준 코스피는 전장보다 127.75포인트(3.19%) 내린 3,877.10이다.

지수는 전장보다 96.15포인트(2.40%) 내린 3,908.70으로 출발해 하락 폭을 키우고 있다.



전날 코스피는 엔비디아의 깜짝 실적에 1.92% 상승, 사흘 만에 4,000선을 재탈환했으나 하루 만에 4,000선을 내줬다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 4.5원 오른 1,472.4원에 거래를 시작했다.



유가증권시장에서 외국인이 7천770억원 순매도하며 지수를 끌어 내리고 있다. 반면 개인과 기관은 각각 6천155억원, 1천450억원 매수 우위를 보이고 있다.



외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 1천161억원 '사자'를 나타내고 있다.



간밤 뉴욕증시는 AI 거품 우려가 재점화하면서 3대 지수가 일제히 하락했다. 특히 기술주 중심의 나스닥지수가 2.16% 급락해 낙폭이 컸다.



미국 연방준비제도(연준·Fed) 고위 관계자가 금융 자산에 대해 급락 위험 경고를 한 점도 증시에 약세 압력을 가했다.

리사 쿡 연준 이사는 "주식과 회사채, 레버리지 론, 주택을 포함한 여러 시장에서 자산 밸류에이션(평가가치)이 역사적 벤치마크 대비 높다는 게 우리의 평가"라며 "현재, 내 인상은 자산 가격이 크게 하락할 가능성이 커졌다는 것"이라고 발언, 시장의 우려를 키웠다.



기술주 중 엔비디아가 3.15% 하락했으며 필라델피아 반도체지수는 4.77% 급락했다.



한지영 키움증권[039490] 연구원은 "오늘 국내 증시는 어제 엔비디아 '깜짝 실적'발 상승분을 반납하는 하루를 보낼 것"이라며 "증시 전반에 걸친 일간 변동성이 상당할 수 있음에 대비해야 한다"고 밝혔다.



시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스[000660](-7.71%)가 급락해 단숨에 52만원대로 밀려났으며, 삼성전자(-3.78%)도 '10만전자'를 탈환한 지 하루 만에 9만원대로 내려섰다.



아울러 LG에너지솔루션[373220](-3.17%), 현대차[005380](-1.34%), 기아[000270](-0.09%), 두산에너빌리티[034020](-5.41%), 한화에어로스페이스[012450](-5.02%) 등 시총 상위 종목 대다수가 약세다.



삼성화재[000810](0.54%), KT&G[033780](0.56%) 등은 상승 중이다.



업종별로 보면 정보기술(-11.48%), 전기전자(-5.77%), 의료정밀(-4.49%), 전기가스(-1.02%), 제약(-0.75%) 등 모든 업종이 내리고 있다.

같은 시각 코스닥지수도 전장보다 21.82포인트(2.45%) 하락한 870.12다.



지수는 전장보다 24.49포인트(2.75%) 내린 867.45로 출발해 하락 폭을 일부 줄이고 있다.



코스닥시장에서 개인과 기관이 각각 262억원, 128억원 순매도하고 있으며 외국인은 444억원 매수 우위를 보이고 있다.



에코프로비엠(-3.86%), 에코프로[086520](-2.71%), 알테오젠[196170](-3.14%), 에이비엘바이오[298380](-0.85%), 펩트론[087010](-3.24%) 등 시총 상위 종목 대다수가 약세다.



코오롱티슈진[950160](2.40%), 젬백스[082270](2.18%) 등은 상승 중이다.

