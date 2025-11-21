고명환, 홍진경과 사귈 뻔했다…“나랑 사귈 거면 원샷하고”

유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경' 화면 캡처

코미디언 고명환이 젊은 시절 방송인 홍진경과 사귈 뻔했다고 했다고 밝혔다.

20일 공개된 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '틈만나면 우는 홍진경, 조울증 싹 고쳐준 은인에게 배운 해결책은?'이라는 제목의 동영상이 게재됐다.

이날 홍진경은 욕지도에서 20년지기 술친구 고명환을 만나 근황 토크를 나눴다.

고명환은 "'옥탑바의 문제아들'에서 얘기 못한 게 있다"며 옛날 얘기를 꺼냈다.

이어 "홍대에 단란주점이 있었는데 그때 정선희·조혜련·김효진·이윤석·김진수 그리고 너가 있었다. 내가 화장실 갔다 왔더니 다들 노래하고 있는데 너 혼자 앉아 있더라. 나에게 술을 주면서 귓속말로 '오빠 이거 한 잔 받아. 오빠 나랑 사귈래? 대답하지 말고 나랑 사귈 거면 원샷해'라면서 건배했다"고 했다.

고명환은 "내가 널 보다가 원샷을 했다. 그러자 거기 있던 모든 선배들이 노래하는 척하다가 모두 나한테 달려들어 욕을 했다"고 말했다.

이에 홍진경은 "나 기억 안 난다. 오빠, 미안해"라고 사과했고, 고명환은 "난 진경이만 TV에 나오면 그 순간이 너무 민망하더라"라며 웃음을 터뜨렸다.

홍진경이 "왜 그때 방송에서 말을 안 했냐"고 하자 고명환은 "작가로서 이미지가…"라고 말했다.

고명환은 지난해 책 '고전이 답했다 마땅히 살아야 할 삶에 대하여'를 내놨다. 이 책은 작년 11회 교보문고 출판어워즈에서 자기계발 분야 올해의 작가상을 받았다.

