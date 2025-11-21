“면접이 왜 이래?”…Z세대의 4명 중 1명, 실제로 ‘불쾌 경험’ 했다

진학사 캐치 조사 결과, Z세대 지원자들은 면접에서 면접관의 태도와 사전 안내 부족을 가장 큰 불만 요소로 꼽았다.게티이미지뱅크

요즘 취준생들의 면접에서는 스펙보다 ‘분위기’가 더 중요해진 걸까.

Z세대 구직자들 사이에서는 “면접이 제일 스트레스”라는 말이 괜한 하소연이 아니었다.

21일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 구직자 1494명을 대상으로 ‘면접 경험’을 조사한 결과, 최근 면접을 본 적이 있다는 응답은 전체의 62%. 이들 가운데 무려 4명 중 1명(27%)은 면접 중 불쾌한 경험이 있었다고 답했다.

그렇다면 가장 ‘불쾌했던 순간’은 무엇일까? 단연 1위는 ‘무례한 면접관 태도’(41%). 정답을 말해도 고개만 끄덕이거나, 말을 끊거나, 표정 관리가 안 되는 그 순간들 말이다.

뒤이어 △불친절한 사전 안내(24%) △불필요한 질문(16%) △다대다 면접(7%) △결과 지연·미통보(6%) △과도한 과제 요구(5%)가 순서를 이었다.

지원자들이 가장 바라는 개선점도 비슷했다.

‘자세한 사전 안내·일정 조율(25%)’과 ‘면접관의 커뮤니케이션 매너(25%)’가 공동 1위. 면접도 결국 사람과 사람이 만나는 자리이니만큼, 최소한의 설명과 예의가 필요하다는 얘기다.

Z세대가 선호하는 면접 복장 역시 재미있다. 가장 많은 선택을 받은 것은 ‘비즈니스 캐주얼(53%)’.

정장을 선택한 응답은 30%, 자율복장은 16%였다.

비즈니스 캐주얼을 선택한 이유로는 단정하고 신뢰감을 줄 수 있어서가 44%로 가장 많았고, 이어 편안해서(20%), 면접에 집중할 수 있어서(18%), 불필요한 부담을 줄일 수 있어서(15%) 등이 뒤를 이었다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “AI 면접이든 비대면 면접이든, 결국 핵심은 상호 존중”이라며 “지원자와 기업이 서로를 이해하려는 노력 속에서 건강한 면접 문화가 만들어질 것”이라고 말했다.

