“오늘도 일교차 15도”…출근길 따뜻하게 입으세요 [오늘날씨]

18일 경기도 수원시 한 초등학교 앞에서 방한 귀마개를 한 어린이들이 등교하고 있다. 연합뉴스

금요일인 21일 전국은 가끔 구름 많은 가운데, 중부 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권까지 떨어지겠다.

오전 5시 현재 주요 지역 기온은 서울 1.5도, 인천 2.9도, 수원 -0.1도, 춘천 -3.0도, 강릉 5.9도, 청주 4.5도, 대전 3.5도, 전주 3.7도, 광주 6.0도, 제주 13.5도, 대구 6.0도, 부산 9.4도, 울산 6.1도, 창원 8.6도 등이다.

낮 기온은 10~15도로 오르겠지만, 당분간 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어지는 만큼 건강관리에 유의해야 한다. 중부 내륙 곳곳에는 서리나 얼음이 어는 곳도 있겠다.

강원 영동과 경북 동해안은 대기가 매우 건조해 산불 등 화재 위험이 높겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠고, 안쪽 먼바다 파고는 동해 0.5~3.5m, 서해·남해 0.5~1.5m 수준으로 예보됐다.

