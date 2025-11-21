서울 양천구 아파트 불...소방, 대응 1단계 발령

21일 오전 5시 33분쯤 서울 양천구 신월동 9층 규모 아파트에서 불이 났다.

서울 양천구 신월동 화재. 연합뉴스

소방 당국은 오전 5시 44분쯤 대응 1단계를 발령하고 화재 진압과 인명 구조 작업을 벌이고 있다.

현재까지 화재로 인한 인명 피해는 조사 중이며 주민 10여명이 소방에 의해 구조됐다.

경찰과 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 자세한 화재 원인을 조사할 예정이다.

