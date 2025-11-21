“요즘 애들 독감 장난 아니다”…작년의 14배 급증

인플루엔자(독감) 의심 환자가 학령기 아동·청소년을 중심으로 4주째 급증하며 작년 같은 시기의 14배 수준에 이른 것으로 나타났다.
질병관리청은 21일 “46주 차(11월 9∼15일) 표본감시 결과, 의원급 의료기관 외래환자 1000명당 독감 의심 환자는 66.3명으로 직전주(50.7명)보다 30.8% 증가했다”고 밝혔다. 의심 환자 수는 42주 차 7.9명에서 시작해 매주 오름세다.
올해 46주 차 수치는 지난해 같은 기간(4.6명) 대비 14.4배에 달한다. 연령별로는 7∼12세 170.4명, 13∼18세 112.6명으로 학령기 청소년층에서 집중적으로 발생했다.
의원급 의료기관의 인플루엔자 바이러스 검출률도 44주 19.0%에서 46주 36.9%로 뛰었다. 지난해 같은 시점(3.6%)의 10배 수준이다.
병원급 의료기관에서도 독감 입원환자는 46주 490명으로 4주 연속 증가한 반면, 코로나19 입원환자는 201명→153명→145명으로 감소세를 보였다. 다만 지난해 46주 대비(67명) 2배 이상 높은 수준이다.
질병청은 겨울철 유행에 대비해 독감·코로나19 예방접종을 당부했다. 현재 어르신·어린이·임신부 등을 대상으로 한 국가예방접종은 9월 22일부터 시행 중이다. 이번 시즌 유행 중인 인플루엔자 A형(H3N2)은 일부 변이가 확인됐지만, 현재 백신으로도 예방 효과가 유지된다고 질병청은 설명했다.
