‘사회문제 해결’ 소셜벤처 산실 된 서울시

“식사 지원을 받는 아이들이 존중받고 선택권을 가졌으면 좋겠습니다.”



김하연 (주)나눔비타민 대표가 20일 세계일보와의 통화에서 밝힌 말이다. 나눔비타민은 지역 소상공인 가게와 결식아동을 연결해 식사를 지원하는 플랫폼 기업으로, 현재까지 약 3만명의 아이가 끼니를 거르는 문제를 해결하는 데 기여했다.

소셜벤처 창업 최적의 장소 국유재산 위탁개발 사업을 통해 지상 7층 규모의 근린생활·업무복합시설로 조성된 서울 강남구 나라키움 청년창업허브 건물 모습이다. 서울소셜벤처허브 제공

이처럼 사회 문제를 비즈니스로 풀어내는 기업을 ‘소셜벤처’라고 한다. 약자·환경·돌봄 등 공익적 과제를 다루면서도 지속 가능한 수익 구조를 갖춘 기업이다.



서울시는 2019년 한국자산관리공사와 함께 강남구 나라키움 청년창업허브 안에 서울소셜벤처허브 공간을 마련해 소셜벤처를 체계적으로 지원해왔다. 올해 상반기에만 46개 기업이 투자·경영 지원을 받아 성장 기반을 다졌다.

◆소셜벤처 선정 기준

서울소셜벤처허브 지원기업으로 선정되려면 우선 중소벤처기업부의 소셜벤처 판별기준을 통과해야 한다. 평가에서는 우선 해당 기업이 생활밀착형 사회 문제를 다루는지부터 판단한다. 의료·주거·교육·안전·식사 등 일상과 맞닿은 분야이거나, 미세먼지 저감·장애인 이동권 개선 등을 추진하는 기업이 대상이다.



기업은 총 24개 평가항목에 따라 제품·서비스가 실제 문제 해결에 얼마나 기여하는지를 입증해야 한다. 정부나 지방자치단체가 시행하는 소셜벤처 육성사업 참여 경력, 대표자의 관련 활동 경력도 평가에 반영된다.



이 같은 기준을 통과하면 다양한 지원을 받을 수 있다. 우선 최장 3년간 서울소셜벤처허브 건물 내 사무 공간(3∼4층)을 무상으로 사용할 수 있다. 사무 공간은 2인실(9.6㎡)부터 10인실(33.82㎡)까지 다양하며 책상·의자·서랍장 등 기본 사무기기가 비치돼 있다. 공용회의실, 세미나실, 휴게공간을 무료로 이용할 수 있다.



소셜벤처 담당 매니저는 기업별 특성에 맞는 단계별 지원을 한다. 이들은 투자 유치와 판로지원, 기업투자설명회(IR), 세무·법률 전문 컨설팅 등을 체계적으로 관리한다. 중장기 사업 계획 점검과 홍보, 시제품 제작 등을 지원해주는 전담 멘토도 배치된다.

건물 내 3∼4층에는 입주 기업이 이용할 수 있는 2인실부터 10인실까지 다양한 크기의 사무 공간이 있다. 서울소셜벤처허브 제공

◆현장에서 돋보이는 소셜벤처



소셜벤처허브의 지원을 받는 기업들은 업종이 다양하다. 종이로 가구를 만드는 ‘페이퍼팝’, 공기주입식 조끼를 통해 발달장애인의 안정에 도움을 주는 ‘돌봄드림’, 당뇨·고혈압 환자용 맞춤 건강식을 제공하는 ‘잇마플’, 저소득층 아동에게 식사를 지원하는 ‘나눔비타민’, 의료용품·보조기기와 정보통신기술(ICT)을 결합해 장애인을 돕는 ‘에이블테크’ 등이 대표적이다.



특히 나눔비타민은 두드러진 성과를 내고 있다. 이 회사는 지자체 예산·기업 CSR(사회공헌)·개인 기부를 모바일 식권으로 전환해 저소득층 아동에게 지급하는 플랫폼 ‘나비얌’을 개발했다. 이를 통해 3만명 이상 아동에게 20만건 넘는 모바일 식권을 발행했고 누적 유통액 10억원을 달성했다. 김 대표는 미국 경제지 포브스(Forbes)가 선정한 ‘2025 아시아 30세 이하 리더 30인’(30 Under 30 Asia)에도 이름을 올렸다.



김 대표는 “서울소셜벤처허브로부터 정말 많은 지원을 받았다”며 “입주 기업 간 네트워킹은 물론 멘토링 프로그램을 통해 판로 개척이나 홍보·마케팅 측면에서 많은 도움을 받았다”고 말했다. 김 대표는 이어 “매니저들이 1∼2주에 한 번씩 직접 소통에 나선다”며 “정말 든든한 파트너라고 느껴진다”고 덧붙였다.



서울소셜벤처허브 입주기업 46곳은 지난해 매출 597억685만3000원, 누적 신규고용 751명, 투자 유치 416억2800만원이라는 성과를 냈다.



서영우 서울소셜벤처허브 센터장은 “서울소셜벤처허브는 인프라 제공부터 단계별 맞춤형 액셀러레이팅, IR·투자 연계, 사회적 가치(SVI 등) 측정·고도화 컨설팅까지 소셜벤처의 초기 성장을 체계적으로 지원하고 있다”며 “앞으로도 사회적 가치 창출 역량과 혁신성을 갖춘 소셜벤처가 안정적으로 자생력을 확보할 수 있도록 보다 정교한 지원체계를 갖춰나가겠다”고 밝혔다.

