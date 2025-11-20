‘늦깎이’ 안형숙 데플림픽 여자 볼링 개인전 금메달…한국 5번째 금

안형숙(55·강원장애인볼링협회)이 2025 도쿄 데플림픽에서 볼링 첫 금메달이자 한국 선수단 5번째 금메달의 주인공이 됐다.

안형숙은 20일 일본 도쿄 히가시야마토 그랜드볼에서 열린 대회 볼링 여자 개인전 결승에서 안젤리나 주코바(우크라이나)를 매치스코어 2-1(169-181 218-172 191-188)로 승리하며 생애 첫 데플림픽 금메달을 목에 걸었다.

전날 남자 개인전에서 은메달과 동메달 1개씩을 땄던 한국 볼링은 이번 대회 첫 금맥 캐기에 성공하면서 목표치인 금메달 3개를 향한 힘찬 첫발을 내디뎠다.

안형숙은 6명씩 4개 조로 치르는 예선에서 D조 1위로 준결승에 진출해 린야친(대만)을 2-1로 꺾고 결승에 진출했다. 결승에서 주코바를 상대로 첫 매치를 내주며 불안하게 출발했지만 두 번째 매치에서 3연속 스트라이크를 앞세워 상대를 압박해 승부를 가져왔다.

그리고 마지막 매치에서는 주코바가 초반 4연속 스트라이크로 출발하며 기세를 올렸지만 안형숙은 착실히 플레이를 이어가며 역전 기회를 엿봤다. 이러자 주코바는 8∼9프레임 연속으로 핀을 2개씩 남겨두는 큰 실수를 범했다. 안형숙은 이 틈을 이용해 2연속 스트라이크로 반전을 만들었고 191점으로 경기를 마쳤다. 이에 긴장한 주코바는 마지막 10프레임도 핀 1개를 남겨 두며 188점으로 3번째 매치를 마쳐 안형숙의 3점 차 승리로 경기가 끝났다.

2005년 비교적 늦은 나이인 35세에 선수생활을 시작한 안형숙은 개인 사정으로 중간에 선수생활을 접었다가 2021년 다시 복귀하는 우여곡절을 겪기도 했다. 하지만 선수 복귀 1년 만인 2022년 첫 태극마크를 달며 두각을 나타내기 시작했고 그해 첫 출전한 카시아스두술 데플림픽 3인조와 5인조에서 각각 동메달을 획득하기도 했다. 그리고 이번 도쿄에서는 개인전 정상에 서며 기쁨으로 눈시울을 붉혔다.

안형숙은 “힘들었지만 감독님 및 코치님 이하 모든 분들이 열심히 지도해주신 덕분에 금메달을 딸 수 있었다”면서 “장애인볼링협회장님이 주신 행운의 팔찌 믿고 더욱더 힘낼 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

고병욱이 사이클 남자 25㎞ 도로 독주에서 동메달을 추가한 한국은 20일까지 이번 데플림픽에서 금메달 5개, 은메달 5개, 동메달 7개로 총 17개의 메달을 획득했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지