한 폭의 그림같은 비주얼…지수, 엘르 12월호 커버 장식

블랙핑크(BLACKPINK) 지수. ELLE KOREA

블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 지수가 패션 매거진 '엘르(ELLE)'의 12월호 커버에서 수려한 미모를 드러냈다.

패션 잡지사 엘르 코리아(ELLE KOREA)는 최근 지수가 앰배서더로 활동중인 럭셔리 패션 브랜드 디올(DIOR)과 함께한 화보 사진을 공개했다.

사진 속 지수는 몽환적인 메이크업에 색채와 구조감이 두드러지는 디자이너의 의상을 완벽하게 소화하며 한 폭의 그림같은 장면들을 연출했다.

지수는 화보 촬영 후 인터뷰에서 "올해 겨울은 유독 따뜻하게 보내려고 한다. 그래도 눈 오는 풍경은 놓칠 수 없으니, 집에서 포근하게 이불을 덮고 눈 내리는 풍경을 바라보고 싶다"고 앞으로의 계획을 전했다.

블랙핑크(BLACKPINK) 지수. ELLE KOREA

블랙핑크(BLACKPINK) 지수. ELLE KOREA

블랙핑크 월드투어 'DEADL LINE(데드라인)'이 한창 공연중인 가운데, 지수는 투어 중 가장 기억에 남는 순간을 'Stay'라는 곡을 부를 때로 꼽으며, "블링크(블랙핑크 팬덤)가 다 함께 스마트폰으로 라이트를 켜고 움직이는 그 순간을 제일 좋아한다"고 말했다.

올해 초부터 솔로앨범 'AMORTAGE'와 영국 밴드 보이그룹 원디렉션(One direction) 출신 가수 제인(ZAYN)과 함께한 신규 싱글 'EYES CLOSED'까지 사랑의 방식을 곡에 담아온 지수는 "인간 대부분의 감정이 사랑과 이어져 있다보니 자연스럽게 다양한 사랑에 얘기하게 되는 것 같다"고 전했다.

그러면서 스스로를 사랑하기 위해 하는 열심히 하는 일이 있냐는 질문에 "나를 아끼고 케어해 주며 살아가고 있다. 힘든 순간이 찾아오면 언제나 내겐 내가 있으니 작은 바람 한 점에도 흔들리지 않고 이겨내길"이라며 단단한 속마음을 내비쳤다.

한편, '블랙핑크 월드투어 데드라인(BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE>)'은 오는 22∼23일 불라칸, 29∼30일 싱가포르 공연에 이어, 내년 1월 16∼18일 도쿄, 1월 24∼25일 홍콩에서 공연을 펼칠 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지