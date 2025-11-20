[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 21일 (금요일)

쥐

96년생 가까운 사이일수록 말조심하라.

84년생 잘난 것이나 못난 것이나 쓰임새가 있다.

72년생 금전문제는 오후에 약속하면 순조롭다.

60년생 좋은 일과 궂은 일이 맞물려서 돌아간다.

48년생 부동산매매운은 오전에 약속하면 가능성이 높다.

36년생 부모에게 있어 자식이란 애잔하다.

소

97년생 도움을 청하면 막힌 것도 뚫린다.

85년생 무슨 일이든 익숙한 사람이 더 잘한다.

73년생 건강식품 주류업 의약업은 광고에 성과가 있다.

61년생 철저히 자기 관리를 하자.

49년생 부동산거래가 성사 될 가능성이 높다.

37년생 건강이 우선이다. 신경을 써세요.

범

98년생 밖의 일보다 가족 화목에 힘써라.

86년생 인고의 시간이 지나고 활력이 넘치는 날.

74년생 여성은 조신한 모습으로 다가서라.

62년생 재정문제는 이씨 윤씨 차씨에게 구하라.

50년생 만나는 사람 면면을 잘 살펴라.

38년생 아닌 것을 맞다고 우기지 마라.

토끼

99년생 승부욕을 가지고 일하자.

87년생 신용문제 금전문제 윗사람 지인에게 구하라.

75년생 상황판단을 잘해야 위기에 안몰린다.

63년생 부동산매매운은 서북방에서 성사가 높다.

51년생 괜한 고집을 피우면 사람들이 떠난다.

38년생 하나를 잃으면 다른 하나가 채워진다.

용

00년생 하고 싶은 것을 쉽게 옮기기는 어렵다.

88년생 무슨 일을 하든 약간의 오차는 있기 마련.

76년생 물품의 충동구매는 상가하자.

64년생 건축업 부동산 모텔업은 광고에 성과가 있다.

52년생 재정문제는 동북방으로 진출하세요.

40년생 소중한 것 둘이라면 갈수록 힘들어진다.

28년생 눈앞에 절벽이 있어도 당당하라.

뱀

01년생 참신하고 새로운 진로를 모색한다.

89년생 자신을 낮추는 것도 지나치면 실례다.

77년생 주변의 분위기를 읽고 흐름을 타라.

65년생 집을 기점으로 가까운 부동산은 매매가능하다.

53년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다.

41년생 당당한 사람에게 베푸는 것이 좋다.

29년생 오전에 멀리서 소식이 온다.

말

02년생 동지를 만나 취업의 길이 나타난다.

90년생 가족관계로 마음놓기 힘들다.

78년생 슬픔을 닦아주는 사람이야말로 은인이다.

66년생 먼 곳에 땅 산 토지는 매매가능한 운이다.

54년생 일상 속 자유는 나만 느끼는 즐거움.

42년생 시간이 지날수록 보상이 점점 커진다.

30년생 희롱하는 것에 현혹되지 마라.

양

03년생 야간에 운전하는 자는 차 조심하자.

91년생 친구와 명암을 달리하지 말자.

79년생 금전문제 해결은 동북방으로 출행하여라.

67년생 의류점 가구점 서점은 광고에 성과가 있다.

55년생 곳간에 곡식이 차근차근 쌓인다.

43년생 아파트 빌라 주택매매운이 호전되고 있다.

31년생 급할수록 차분히 일을 풀어나가라.

원숭이

04년생 재운이 있으나 약하다.

92년생 여성은 애인과 즐거운 하루다.

80년생 타인의 의견을 경청하고 자세를 낮추어라.

68년생 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나간다.

56년생 금전문제는 오후에 지인과 약속하면 좋다.

44년생 믿어왔던 사람이 자신을 멀리한다.

32년생 후손에게 재산관계로 의논하는 시기다.

닭

05년생 큰 일을 앞두고 집안이 몹시 부산하다.

93년생 용맹과 말재주가 곁들여지면 금상첨화다.

81년생 내가 먼저 상대방을 끌어당겨야 수월하다.

69년생 금전문제 고민은 김씨 오씨 강씨에 부탁하세요.

57년생 부동산매매운은 조만간 가능이 높은 운이다.

45년생 건강관리에 신경 쓰고 과로는 금물이다.

33년생 맛 있는 음식이 생기는 운이다.

개

06년생 말 한마디에 입장이 난처하다.

94년생 외국과 관련있는 일이 생긴다.

82년생 신불자는 동남으로 출행하여 해결하라.

70년생 자동차매매업 소개업 대부업은 광고에 성과가 있다.

58년생 부동산거래는 덕이있고 동산거래는 피하라.

46년생 실물수 분실물을 조심하시요.

34년생 건강한 사람도 유행병에 조심..

돼지

95년생 완벽한 것을 추구하는 사람은 피곤하다.

83년생 금전문제 해결은 강씨 이씨 황씨에 부탁하라.

71년생 결과가 신통치 않더라도 계속 추진하라.

59년생 부동산매매는 서북방으로 추진하시요.

47년생 재물과 명예가 한꺼번에 들어오는 운이다.

35년생 작은 문제는 빨리 해결하라.

