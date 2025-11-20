손흥민 vs 뮐러… MLS ‘외나무다리 매치’

대한민국과 독일 축구를 대표하는 레전드인 손흥민(33)과 토마스 뮐러(36)가 미국 메이저리그사커(MLS)에서 자존심을 건 ‘외나무다리 매치’를 펼친다.

손흥민이 뛰고 있는 로스앤젤레스(LA)FC는 23일(한국시간) 오전 10시30분 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버의 BC 플레이스에서 MLS 플레이오프 서부 콘퍼런스 준결승에서 뮐러 소속팀인 밴쿠버 화이트캡스 FC와 단판 승부 맞대결을 벌인다.

손흥민(왼쪽), 토마스 뮐러.

한국 축구 대표팀의 주장이자 상징인 손흥민은 올해 8월, 10년 동안 뛰었던 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 떠나 MLS 무대에 진출했다. EPL을 넘어 유럽 5대 리그에서 아시아 출신으로는 유일하게 득점왕을 거머쥔 손흥민의 클래스는 MLS에서도 바로 통했다. 이적 후 정규리그 10경기에서 9골 3도움을 기록하며 LAFC의 서부 콘퍼런스 3위(17승9무8패)를 이끌었다. 3전 2승제로 치러진 오스틴 FC와의 플레이오프 1라운드에서는 1골 1도움을 기록하며 LAFC의 2전 전승을 안겼다. 공격 포인트뿐만 아니라 플레이오프 1라운드 2경기에서 10개의 키패스를 성공시키며 공격 전반을 이끌었던 손흥민이다. 플레이오프 1라운드를 마친 뒤 11월 A매치 2연전을 위해 한국에 입국한 손흥민은 첫 번째 경기였던 지난 14일 볼리비아와의 평가전에서는 환상적인 프리킥 선제골을 터뜨리며 승리를 이끌기도 했다. 최근 상승세라면 손흥민이 득점포를 가동해 팀의 콘퍼런스 결승을 직접 이끄는 그림도 충분히 가능하다.

독일 대표팀의 레전드인 뮐러도 손흥민과 마찬가지로 올해 8월, 2008년부터 뛰었던 바이에른 뮌헨을 떠나 MLS 무대로 넘어왔다. 뮐러는 뮌헨의 살아 있는 역사다. 분데스리가 13번의 우승을 비롯해 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 2회 등 뮌헨에서만 756경기를 소화하며 250골 229도움을 기록했다. 독일 대표팀에서도 2010년부터 지난해까지 131경기에서 45골 41도움을 기록했다. 독일의 2014 브라질 월드컵 우승의 주역이기도 하다. 밴쿠버 이적 후에는 정규리그 7경기에서 7골 3도움을 기록했다. 플레이오프 1라운드에서는 댈러스를 상대로 페널티킥으로 2골을 넣었다.

이번 콘퍼런스 준결승 이전 두 선수의 통산 맞대결은 13번 있었다. 직전 대결은 ‘2024 쿠팡플레이 시리즈’로, 토트넘과 뮌헨 소속으로 맞대결을 펼쳤다. 뮌헨이 2-1 승리를 거둔 바 있다. 뮐러의 소속팀이 손흥민의 소속팀을 상대로 8승3무1패를 거뒀다. 손흥민이 독일 분데스리가 함부르크에서 뛰던 시절인 2011년과 2013년엔 뮌헨이 5-0, 9-2의 대승을 거두기도 했다.

다만 뮐러의 소속팀이 손흥민 소속팀에게 당한 유일한 패배는 역사에 길이길이 남는 패배였다. 바로 2018년 러시아 월드컵 조별리그로, ‘디펜딩 챔피언’ 자격으로 월드컵에 출전했던 독일은 한국에 0-2로 완패를 당하면서 조별리그 탈락이라는 굴욕을 맛봐야 했다. 당시 독일은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 1위이자 2연속 월드컵 우승을 노리는 세계 최강이었고, 한국은 FIFA 랭킹 57위에 불과했다. 손흥민은 후반 추가 시간에 쐐기골을 터뜨리며 독일의 패배를 확정짓기도 했다.

MLS는 “손흥민 가세 후 LAFC는 한 경기 평균 획득 승점이 2.09점으로 0.43점 높아졌다. 뮐러가 가세한 밴쿠버의 상승폭 0.36점보다 우위”라면서 손흥민의 가세 효과가 더 크다고 분석하면서도 이번 콘퍼런스 준결승에서는 홈팀 밴쿠버의 우세를 점쳤다. 다만 지난 2년간 플레이오프 맞대결에서는 LAFC가 모두 이겼다.

LAFC가 밴쿠버를 꺾으면 샌디에이고FC-미네소타전의 승자와 서부 콘퍼런스 결승 격인 플레이오프 4강전을 치르게 된다. LAFC가 서부 콘퍼런스 우승을 차지하면 최종 결승에서 발롱도르 8회 수상에 빛나는 ‘축구 황제’ 리오넬 메시(38·아르헨티나)가 이끄는 인터 마이애미와 격돌할 가능성도 있다.

