LG전자 와이파이 특허, 아마존 기기 탑재

LG전자가 글로벌 전자상거래 기업 아마존과 와이파이(Wi-Fi) 표준필수특허(SEPs) 사용권 관련한 특허 라이선스 계약을 맺었다고 20일 밝혔다.



LG전자에 따르면, 아마존은 이번 계약으로 와이파이 기술을 쓰는 인공지능(AI) 스피커 ‘알렉사’와 스트리밍 기기 ‘아마존 파이어 TV 스틱’, ‘파이어 태블릿’ 등에 LG전자의 와이파이 표준특허 기술을 사용할 수 있게 됐다. 표준필수특허는 국제표준에 포함된 기술이 특허로 보호된 상태를 의미한다. 표준 기술 등을 구현하려면 해당 특허에 대한 사용료(로열티)를 내야 한다.



LG전자는 여러 글로벌 기업과도 와이파이 표준필수특허에 대한 특허 라이선스 협상을 진행하고 있다. LG전자는 통신, 와이파이, 방송, 코덱 등 주요 표준 기술 분야에서 세계 최고 수준의 특허 포트폴리오를 보유하고 있다.



LG전자가 공시한 2025년 반기보고서를 보면 올 상반기 기준 LG전자가 보유한 국내외 등록 특허는 9만7880건이다. 이 중 절반가량이 표준특허에 해당한다. 올레드 TV, 세탁기, 냉장고 등 주력 제품에 적용한 혁신 특허 기술이 글로벌 시장에서 LG전자의 사업 경쟁력으로 이어지고 있다는 설명이다.



LG전자는 6G 이동통신, 인공지능(AI), 양자컴퓨팅 등 미래 기술 분야에서도 특허 경쟁력을 높일 계획이다. 지난해에는 특허청이 주관한 ‘2024 특허기술상’에서 차량용 증강현실(AR) 내비게이션 선행 특허로 대상을 받았다.



조휘재 LG전자 IP(지식재산권)센터장 부사장은 “이번 계약은 글로벌 시장에서 LG전자의 와이파이 표준특허 기술력을 입증받은 성과”라며 “앞으로도 세계 최고 수준의 특허 경쟁력을 기반으로 글로벌 기술 혁신을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

