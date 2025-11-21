더 기아 PV5, 국내 첫 ‘세계 올해의 밴’ 수상

기아의 전기 승합차 ‘더 기아 PV5’(사진)가 상용차 업계 세계 최고 권위의 상을 받았다.



기아는 19일(현지시간) 프랑스 리옹에서 열린 세계 상용차 박람회인 ‘솔루트랜스’에서 PV5가 ‘2026 세계 올해의 밴’을 수상했다고 밝혔다. 기아는 “세계 올해의 밴 34년 역사상 한국 브랜드 최초이자 아시아 전기 경상용차로도 최초 수상이라는 새로운 역사를 쓴 것”이라며 “심사위원단 26명 전원 일치로 수상이 결정돼 PV5의 독보적인 완성도와 전동화 기술 혁신성을 완벽히 입증했다는 점에서 큰 의미를 지닌다”고 설명했다.



기아는 PV5가 기존 유럽 브랜드 중심의 경상용차 시장에서 세계적으로 가장 영향력 있는 상을 거머쥠으로써 글로벌 시장 진입 초기 새로운 수요처 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.



기아는 4년 연속 세계적인 무대에서 전동화 모빌리티 리더십을 인정받았다. 2023년 ‘세계 올해의 고성능 자동차’ 부문 EV6 GT 수상을 시작으로, 2024년 ‘세계 올해의 자동차’, ‘세계 올해의 전기차’에 EV9, 올해 ‘세계 올해의 자동차’에 EV3가 수상한 데 이어 PV5가 세계 올해의 밴을 수상했다.



송호성 기아 사장은 “기아는 오랫동안 EV(전기차) 혁신을 이끌고자 노력해 왔으며, PV5는 이러한 의지를 상용차 영역까지 확장한 모델”이라며 “특히 PV5는 다품종 유연 생산이 가능한 ‘컨베이어·셀’ 결합 생산 시스템과 같은 제조 혁신까지 함께 이뤄낸 결과물이기에 이번 수상이 더욱 의미 깊다”고 밝혔다.



기아는 최근 기공식을 마친 ‘화성 이보(EVO) 플랜트)’ 웨스트(West) 동에서 2027년부터 PV7 등 더욱 큰 차급의 PBV도 순차적으로 양산해 기아의 PBV 생태계를 확장시켜 나갈 계획이다. 아울러 이번 수상을 기념해 다양한 경품을 제공하는 ‘2026 세계 올해의 밴 수상 기념 PV5 구매 후기 이벤트’를 연다.

