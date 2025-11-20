포스코 가스흡입 사고로 3명 심정지

포스코 포항제철소에서 불산가스 누출로 1명이 숨지는 사고난 지 2주만에 가스 누출사고가 또 발생했다.



20일 경북소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시 30분쯤 경북 포항시 남구 제철동 포스코 포항제철소 STS 4제강공장 야외에서 슬러지(찌꺼기) 청소작업을 하던 용역업체 직원과 포스코 직원 등 근로자 6명이 가스를 흡입하는 사고가 났다.

포스코 포항제철소 스테인리스 4제강공장. 포스코 제공

가스를 흡입한 6명은 곧바로 근처 병원으로 옮겨졌지만 이 가운데 3명은 심정지 상태인 것으로 알려졌다. 나머지 3명은 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “정확한 사고 개요와 피해 규모 등을 확인하는 데 시간이 걸리는상황”이라고 말했다. 당국은 이번 사고가 일산화탄소 질식에 따른 것으로 보고 정확한 사고 원인 등을 규명할 방침이다.



포스코 관계자는 “정확한 사고 원인을 파악하기 위해 관계 당국과 함께 현장을 조사에 나서겠다”고 밝혔다.



포항제철소에서는 이달 초 비슷한 사고가 발생해 작업장 안전관리의 문제점을 노출했다. 앞서 지난 5일 포스코 포항제철소 스테인리스 압연부 소둔산세공장에서 포스코DX의 하도급업체 소속 근로자 4명이 전기 케이블 설치 작업을 위해 화학물질 배관을 밟고 이동하던 중 배관이 파손되는 사고가 났다. 이 사고로 불산가스가 누출되면서 A(54)씨가 숨졌다.

