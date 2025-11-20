이억원 “카드 정보유출 사고 엄정히 제재”

롯데카드에서 발생한 대규모 해킹사고와 관련해 금융당국이 카드업권의 ‘안일한 대응’을 작심 비판하며 엄정한 제재를 경고했다.



이억원(사진) 금융위원장은 20일 여신금융협회에서 여신전문금융업 CEO 간담회를 개최하고 이같이 밝혔다. 간담회에는 롯데카드 조좌진 대표를 비롯한 카드사 7개, 캐피탈사 7개, 신기술금융업자 대표들이 참석했다.



이 위원장은 이 자리에서 최근 발생한 롯데카드의 개인정보 유출사고를 강도 높게 비판했다. 그는 “카드사는 가맹점과 카드회원 모두를 소비자로 인식해야 한다”며 “최근 카드사의 고객정보유출 사고는 카드업권의 소비자 보호에 관한 안일한 인식을 보여준 것으로, 재발방지를 위한 뼈를 깎는 노력이 필요하다”고 말했다. 그러면서 금융소비자 보호를 위해 정보유출사고에 대해 엄정히 제재하겠다고 덧붙였다.



당국은 전자지급결제대행(PG)에 관한 규율 체계도 새롭게 마련할 방침이다. 카드결제가 PG를 통해 복잡다단하게 이뤄지면서 카드깡, 불법영업 등 소비자 보호에 취약한 고리가 되는 만큼 카드사와 PG사의 결제시스템 관리의무를 강화하는 등 제도 개선에 나서겠다는 것이다. 이 위원장은 “카드사는 PG 결제의 확산을 가맹점 관리비용 절감과 손쉬운 매출처 확보 측면에 집중하고 소비자 보호를 소홀히 했다”면서 근시일 안에 제도 개선안을 마련하겠다고 강조했다.



이 위원장은 여신금융업자들을 향해 중·저신용자와 소상공인 가맹점 비용 부담 완화 등 ‘상생’ 노력도 당부했다.

