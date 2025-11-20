李 대통령 “韓은 이집트 ‘비전2030’ 최적 파트너… 평화·경제·교육·문화 협력 강화해야”

이집트를 공식방문 중인 이재명 대통령은 20일(현지시간) 공개된 현지 언론 기고문에서 “‘한강의 기적’을 일궈낸 한국이 ‘나일강의 기적’을 일궈낸 이집트인들의 원대한 여정에 함께하겠다”며 경제·평화·문화·교육 등 여러 분야에 걸친 협력 강화 의지를 표명했다.

이 대통령은 이날 공개된 이집트 언론 알 아흐람 기고문에서 “한국과 이집트는 모두 대륙·문화·교역의 가교라는 지정학적 운명 속에서 불굴의 의지로 찬란한 문명을 꽃피워낸 자랑스러운 역사를 갖고 있다. 그 공통의 역사적 경험이 양국 국민의 마음을 단단히 이어줄 원동력”이라며 “양국 모두 강대국의 이해관계가 교차하는 전략적 요충지에 터를 잡고 살아왔기에 고뇌하고 인내하며 평화를 만들어 가는 일이 얼마나 중요하고 험난한 일인지 잘 알고 있다”고 말했다.

이재명 대통령이 19일(현지시간) 이집트 카이로 국제공항에서 영접 인사들과 인사하고 있다. 연합뉴스

1995년 시작돼 올해로 30주년을 맞은 한국과 이집트 간 수교를 언급한 이 대통령은 “양국이 함께한 30년간의 동행은 이제 미래로 향한다. 한국국제협력단(KOICA)에서 설립한 한·이집트 기술대학에서 이집트 청년들은 기계·전기·자동차 등 핵심 산업의 기술을 스스로 익히며 성장의 기회를 늘리고 꿈과 희망을 키우고 있다”고 했다.

이 대통령은 또 “양국 관계의 또 다른 자양분은 바로 ‘문화’”라며 “한국과 이집트 국민이 서로에 대해 갖는 호감과 친근함은 양국 관계의 자양분이자 모든 협력의 가장 튼튼한 기초”라고 말했다. 이어 “이집트는 예로부터 아랍 문화의 중심지이며 범람하는 나일강처럼 예술이 넘쳐흐르는 공간이었다. 그런 이집트에서 이제 한국의 음악과 드라마를 소재로 이야기꽃을 피운다고 한다”면서 “K 뷰티, K 패션, K 푸드가 유구한 역사와 문화를 가진 이집트를 사로잡았다는 점에 더욱 감개가 무량하다”고 밝혔다.

이 대통령은 “경제·문화·평화 등 각 분야에서 이뤄질 양국의 협력이 오늘보다 나은 내일을 만들 수 있으리라 확신한다”며 “그런 의미에서 이집트가 야심차게 추진하는 ‘비전2030’의 가장 신뢰할 만한 파트너 또한 대한민국이라 자신 있게 말씀드린다”고 강조하기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지