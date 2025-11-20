이다해, 상하이 여신…"중국 MZ들한테 끌려가서 찍어"

배우 이다해가 중국 상하이에서 아름다운 자태를 뽐냈다.

이다해는 20일 자신의 소셜미디어에 "중국 MZ 직원님들한테 끌려가서 찍어본 동방명주 배경 셀카 스팟"라고 적고 영상을 올렸다.

영상 속 이다해는 상하이 랜드마크인 동방명주를 뒤로한 채 쇼핑몰 야외 에스컬레이터에서 포즈를 취했다.

회색 재킷과 짧은 스커트를 매치한 투피스 룩으로 세련된 스쿨룩 분위기를 냈으며, 자연스럽게 늘어뜨린 웨이브 헤어로 우아함을 더했다.

이다해는 "사람도 거의 없고 한적했던 에스컬레이터, 다행이지 뭐예요"라고 적었다. 이어 "쉽지 않을 것 같았는데 한 번에 나름 성공. 여러분도 상하이 오면 한 번 도전해보세요"라고 덧붙였다.

이다해는 드라마 '마이걸'(2005~2006) '추노'(2010) '미스 리플리'(2011) 등에 출연하며 국내는 물론 아시아권에서도 얼굴을 알렸다.

특히 현지 인기 예능 '쾌락대본영'에 출연하고, 중국 드라마 '사랑의 레시피'(2012)와 '최고의 커플'(2016)에서 중국어 대사를 직접 소화하는 등 중국 활동을 꾸준히 이어오며 두터운 팬층을 확보했다.

한편 이다해는 가수 세븐과 8년 열애 끝에 2023년 5월 결혼했다.

유튜브 채널 '1+1=이다해'를 통해 팬들과 소통하고 있다.

