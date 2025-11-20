코너 몰린 트럼프, 엡스타인 파일 공개법 서명…"민주당에 역풍 불것"

미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인 관련 의혹 제기로 정치적 부담에 직면한 도널드 트럼프 미국 대통령이 법무부에 엡스타인 자료를 공개하도록 하는 법안에 서명했다.



트럼프 대통령은 19일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 법안 서명 사실을 공개했다.

연설하는 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령이 서명한 '엡스타인 파일 투명성 법안'(Epstein Files Transparency Act)은 전날 하원에서 찬성 427표 대 반대 1표로 가결된 데 이어 상원에서도 전원이 만장일치로 법안에 동의해 별도 표결 없이 트럼프 대통령에 송부됐다.



이번 법안은 법무부 장관으로 하여금 엡스타인과 공모자 길레인 맥스웰과 관련된 "모든 기밀 기록, 문서, 통신 및 수사 자료"를 공개하도록 강제하는 내용을 담고 있다.



대상 자료들은 법이 제정된 후 30일 이내에 검색 또는 다운로드할 수 있는 형식으로 공개된다.



다만 법무부는 피해자 이름이나, 공개될 경우 수사를 방해할 수 있는 정보는 편집할 수 있다.



뉴욕타임스(NYT)는 법안에 중대한 예외 조항들이 있기 때문에 트럼프 대통령의 서명이 모든 자료의 공개를 보장하지 않는다고 보도했다.







헤지펀드 매니저 출신의 억만장자 엡스타인은 자신의 자택과 별장 등에서 미성년자 수십 명을 비롯해 여성 다수를 상대로 성범죄를 저질렀다는 의혹을 받고 있다. 그는 성범죄 혐의로 체포된 뒤 2019년 감옥에서 스스로 목숨을 끊었다.



이후 엡스타인으로부터 성접대를 받은 정관계 유력 인사들의 리스트가 존재한다거나, 그의 사인이 자살이 아닌 타살이라는 등의 음모론이 끊임없이 제기됐으며 트럼프 대통령의 열성 지지층인 마가(MAGA) 진영에서도 이 사안에 매우 관심을 보였다.



엡스타인 파일 공개로 미국 정재계를 비롯한 글로벌 인사들의 연루가 드러날 경우 새로운 정치적 뇌관이 될수 있다는 전망도 나온다.



트럼프 대통령 역시 대선 기간에는 엡스타인 사망 배후에 '딥스테이트'(Deep State·막후 권력자들)가 있다고 주장하며 지지자들을 결집했으나, 재집권 뒤에는 정보 공개에 미온적인 태도를 보이면서 행정부가 진실을 은폐하는 게 아니냐는 의혹으로 지지층이 동요했다.



트럼프 대통령은 엡스타인의 성범죄 사실이 드러나기 전인 2000년대 초까지 그와 여러 파티나 행사에 함께 참석하는 등 공공연히 어울렸기에 성범죄에 연루된 게 아니냐는 의혹이 제기됐으나 자신은 아무 연관성이 없으며 민주당의 정치 공세라고 주장해왔다.



트럼프 대통령은 이날 SNS 글에서도 민주당이 트럼프 행정부와 공화당의 성공적인 국정 운영으로부터 시선을 돌리기 위해 엡스타인 파일을 이용하고 있다면서 "민주당에 역풍이 불 것"이라고 주장했다.



트럼프 대통령은 엡스타인이 평생 민주당원이었고 민주당 유명 인사들과 깊은 관계를 맺었다면서 "어쩌면 이들 민주당원, 그리고 이들과 제프리 엡스타인의 연관성에 대한 진실이 곧 드러나겠다"고 주장했다.

<연합>

